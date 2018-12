Mafiánsky kat Roháč by si mohol odpykávať doživotie na Slovensku, ak o to požiada

Nato, aby si druhé doživotie odpykával na Slovensku, by on sám musel požiadať o preloženie, v utorok to potvrdil Tlačový odbor Ministerstva spravodlivosti SR. Rezort spravodlivosti SR nemôže teda riešiť extradíciu - vydanie, keďže už bolo trestné konanie, ako na Slovensku tak aj v Maďarsku, právoplatne skončené.

Konkrétne v tomto prípade by sa dal uplatniť už len paragraf 522 Trestného poriadku, kde sa okrem iného píše: "O prevzatí osoby na výkon trestu odňatia slobody uloženého cudzím rozhodnutím na územie Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy rozhoduje ministerstvo spravodlivosti na návrh odsudzujúceho štátu alebo odsúdeného."

Roháč, ako sa aj očakávalo, nechcel byť eskortovaný na pondelkové (10.12.) verejné zasadnutie odvolacieho súdu - NS SR. Dal svojmu obhajcovi Dušanovi Daňovému písomný súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Daňový je s ním v pravidelnom telefonickom kontakte, z ktorého vyplýva, že nemá záujem byť eskortovaný na Slovensko.

Podľa vyjadrenia justičných zdrojov Roháč tvrdí, že v súčasnosti sa cíti psychicky "tak dobre ako nikdy doteraz" a je vyrovnaný so svojou situáciou. Podobne aj v novembri Roháč nechcel byť eskortovaný na Slovensko. Vtedy však trojčlenný senát NS SR konať nemohol, keďže nemal vykázané doručenie. Roháč bol v apríli minulého roka prvostupňovým súdom - ŠTS odsúdený na doživotný trest odňatia slobody, ktorý si mal odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia v uvedenej kauze mafiánskych vrážd. Svoju vinu však Roháč, ktorý bol v podsvetí pokladaný za experta na výbušniny, stále popiera.

V prípade mafiánskych vrážd bol už právoplatne v polovici júna 2018 odsúdený hlavný obžalovaný a bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel a ďalší spoluobžalovaní. Kýbel na doživotie, rovnako aj Ivan Cuper, zvaný Vinco-Vincko. Ďalší vysokopostavený člen zločineckej skupiny Martin Bihári, známy ako Rus, si má odsedieť 23 rokov, keďže svoju vinu priznal. Alojza Kromku alias Lojza Čističa súd síce uznal za vinného, ale upustil od uloženia trestu, lebo je už za mrežami na doživotie za inú násilnú trestnú činnosť.

Koncom marca 2016 súd v Budapešti v zlúčenom súdnom procese týkajúcom sa bombového útoku na budapeštianskej ulici Aranykéz v roku 1988 a dvoch prípadov vrážd vykonaných v Budapešti v roku 1998 odsúdil hlavného obvineného Roháča na doživotie. Roháč bol vo viacerých maďarských väzeniach, či vo väzbe, alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Sýkorovci aj Roháč čelili na Slovensku obžalobe, ktorá ich vinila zo šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.