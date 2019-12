Smrť Nikolu (†22) v centre Bratislavy prináša mrazivé spomienky: FOTO Polícia hľadá trojicu mužov

Ako uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, policajti naďalej intenzívne pracujú na objasnení útoku, ku ktorému došlo uplynulú nedeľu krátko po piatej hodine ráno. Incident sa odohral v blízkosti hlavného vchodu do budovy Hlavnej pošty v Bratislave. Teda len pár minút chôdze od miesta, kde statný Juraj Hossu v máji 2018 brutálne dokopal cudzinca pracujúceho na Slovensku.

Zdroj: Facebook, Topky.sk/Ján Zemiar

Henry Acorda napokon skonal v nemocnici. Hossu si tento rok vypočul trest deväť rokov za jeho zabitie. V súvislosti s touto tragédiou, ale tiež s ďalšími roztržkami a útokmi v centre mesta, verejnosť poukazovala na zlú bezpečnostnú situáciu vo frekventovanom centre. Zdá sa však, že nepomohlo ani zriadenie stanice mestskej polície priamo na obávanej Obchodnej ulici.

Hľadá sa trojica mužov

V prípade posledného incidentu, pri ktorom vyhasol podľa informácií TV JOJ život len 22-ročného mladíka Nikolu, ktorý bol zrejme balkánskeho pôvodu, polícia pátra po trojici mužov. Zástupcovia zákona upresnili len to, že by svojimi informáciami mohli prispieť k objasneniu zločinu. Malo by ísť o cudzincov hovoriacich srbským jazykom vo veku od 20 do 35 rokov.

Zdroj: KR PZ BA ​

Bitku zachytila kamera

Vyšetrovateľ Policajného zboru vo veci vedie trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. "V rámci vyšetrovania bol zabezpečený kamerový záznam, ktorý zobrazuje priebeh udalosti. V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení mužov na záberoch," dodala policajná hovorkyňa.

Na videu, ktoré polícia publikovala na svojej facebookovej stránke, však samotnú bitku nevidieť. Televízia Markíza ale priblížila, že podobne ako v prípade Henryho, mal mladíka usmrtiť jeden kop do hlavy.

V nedeľu skorých ranných hodinách bola vyslaná policajná hliadka na Námestie SNP, kde sa mala nachádzať osoba v bezvedomí. Na miesto sa dostavili aj záchranári. „Muža sa však aj napriek snahe záchranárov oživiť nepodarilo," informovala už v nedeľu hovorkyňa KR PZ v Bratislave Lucia Mihalíková s tým, že obeťou je občan cudzej krajiny.

Podľa doterajších informácií mal neznámy páchateľ po konflikte poškodeného fyzicky napadnúť a následne utiecť na neznáme miesto.

Tlak na políciu nestačí, tvrdí Vallo

Primátor mesta Bratislava Matúš Vallo na útok reagoval prostredníctvom sociálnej siete. Uviedol, že sa mu ťažko hľadajú slová na agresiu a brutalitu, ktorá je prítomná v našej spoločnosti a bohužiaľ aj v hlavnom meste. "Darmo robíme opatrenia, zvyšujeme počet hliadok mestskej polície, pokrývame mesto kamerami, keď tu máme ľudí, ktorí nevedia ukontrolovať svoje správanie a sú schopní z ničoho nič zaútočiť na človeka tak brutálne, že ho zabijú," napísal.

Dodal, že tlak na políciu nestačí. "Treba tlačiť na vládu, na parlament, na spoločnosť, aby sa už prestali zahrávať s nenávisťou, ktorá sa tu začína šíriť ako mor. Nenávisť, od ktorej je už len krok k agresii a brutalite aj vo fyzickom priestore. Nikdy nebude môcť polícia stáť pri každom bláznovi, ktorý sa rozhodne ukázať svoju nadradenosť kopancom do hlavy," poznamenal.