Obyvateľka prešovského paneláku opísala chvíle hrôzy: Prišla som o všetko, suseda kričala o pomoc!

Dotknutej žene nakoniec pomohli z bytu na desiatom poschodí hasiči, o všetko ale prišla, píše denník Sme. Tri najvyššie poschodia domu úplne vyhoreli. "Prišla som domov po nočnej a ďalšom vybavovaní v meste. Keď som prichádzala, robotníci pri paneláku kopali diery. Vo vchode bol silno cítiť plyn, tak som sa vrátila a upozornila ich. Povedali mi, že je to pod kontrolou a jeden z nich išiel so mnou do bytu. Tam plyn nebolo cítiť, tak som si šla ľahnúť," povedala Silvia Hrebeňárová. "Zrazu to buchlo, neviem odkiaľ, zvnútra. Vleteli na mňa dvere, udreli ma do ruky, ale nie som zranená, nič sa mi nestalo," uviedla Hrebeňárová podľa serveru Pravda.sk.

Z bytu sa nemohla dostať ku schodisku ani k výťahu. Počula kričať susedku, ale nemohla jej pomôcť a nevie, čo sa s ňou stalo. Vo vedľajšej izbe praskali steny. "Neviem, ako dlho to trvalo, pre mňa to bola večnosť," dodala. Z bytu na desiatom poschodí jej nakoniec pomohli uniknúť hasiči s vysokozdvižnou plošinou. Byt úplne vyhorel. "Mala som tam úplne všetko," povedala, "začnem od nuly, nemám nič."

"Nevieme, kde to buchlo. Len sa ozvala rana a hneď sme vyskočili z balkóna," povedalo televízii Markíza dievča, bývajúce na prvom poschodí. Výbuch rozbil okná aj na chodbách neďalekej základnej školy na Mukačevskej ulici. "Bolo vyučovanie, deti boli v triedach a nikomu sa nič nestalo. Hneď sme kontaktovali rodičov, aby si pre deti prišli a teraz sú už všetky v bezpečí," povedala riaditeľka školy Zuzana Petrželová. V škole medzitým zriadili stredisko, kde sa evakuovaní ľudia môžu zohriať a napiť čaju. "Je tu pár desiatok ľudí. Jedni prídu, druhí odídu. Niektorí hľadajú príbuzných," dodala.

"Je to možno najväčšia tragédia za posledné polstoročie, ktorá mesto postihla," vyhlásila primátorka Andrea Turčanová, keď sa prišla na miesto nešťastia pozrieť. Miestne médiá nevylučujú, že počet obetí ešte stúpne. Dom, v ktorom vybuchol plyn, sa zrejme nezrúti, a to kvôli železobetónovým panelom, domnieva sa odborník na panelové konštrukcie zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity Andrej Bartók. "Podľa mňa to spadnúť nemôže, pretože tie paneláky sú takzvané krabicové konštrukcie. Panely tam sú kolmo na seba a je ich tam veľa," vysvetlil. Budova je aj pomerne vysoká - a hoci účinky požiaru znižujú pevnosť betónu, podlažia, ktoré sa nachádzajú pod miestom výbuchu, ovplyvnené nie sú.

"Možno sa povie, že tri poschodia pôjdu dole a zvyšok zostane. Až statici budú môcť vojsť do budovy a preskúmať ju, budú môcť určiť mieru poškodenia. Nemyslím si však, že by mohla celá budova dnes spadnúť," povedal podľa serveru Pravda.sk stavebný inžinier a špecialista na statiku panelových domov Vladimír Durbák. Na tragédiu zareagovalo aj prešovské Divadlo Jonáša Záborského, ktoré sa rozhodlo zrušiť večerné predstavenie inscenácie Zbabraná hra.