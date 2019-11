Desivá SPOVEĎ Petra, ktorý mal sedieť v autobuse smrti: Chýbali dve minúty! Videl som ho odchádzať...

Pri Nitrianskych Hrnčiarovciach sa včera stala tragédia, akú Slovensko už dlho nezažilo a určite zažiť nechcelo. Pri tragickej zrážke zahynulo dvanásť ľudí, z nich štyri maloleté deti. Slovensko včera zahalila čierňava a všetci vyjadrujú pozostalým úprimnú sústrasť. Šťastie v nešťastí mal Peter, ktorý mal v osudnom autobuse sám sedieť. Kvôli malej náhode však autobus zmeškal.

Chýbali len dve minúty

Autobus odchádzal z Nitry (smer Kolíňany) desať minúť pred 13-ou hodinou poobede. Peter bol v tom čase na ceste z Hlohovca do Nitry. Kvôli dopravnej situácii v meste však jeho autobus meškal. „Autobus z Hlohovca mi meškal približne 2 minúty,“ povedal pre Topky Peter. Namierené mal do Jelenca. „Tento spoj využívajú hlavne študenti, ktorí chodia do škôl v Nitre... Hovorili to aj ľudia, čo čakali na vedľajšej zastávke, že ten bus mal byť akurát v tej chvíli niekde v tej lokalite,“ opísal situáciu.

Zdroj: TASR - Milan Ivanič

Bol to šok! Stále tomu nemôžem uveriť

Petra to len utvrdilo v tom, že ide skutočne o jeho zmeškaný spoj. Najprv nič neriešil, nemal prečo. No postupne sa na sociálnych sieťach začali objavovať príspevky o tragickej nehode. „Bol to šok, najprv som tomu nechcel ani veriť,“ zdôveril sa Peter. Po rôznych príspevkoch vedel, že sa stalo niečo hrozné. „Po Nitre jazdil až podozrivo vysoký počet záchranných zložiek smerom k nehode.“

Zdroj: TASR - Milan Ivanič

„Stále som z toho v šoku keď si predstavím, že ma delili približne 2 minúty od toho, aby som tam sedel.. Ešte som aj nadával, keď sme prichádzali na autobusku v Nitre a videl som, že už autobus odchádza a prechádza rampy,“ povedal zhrozený Peter.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Peter šiel do Jelenca pomôcť známej

Nešlo o jeho pravidelnú trasu. Týmto spojom sa vybral asi tretíkrát. „Mal som tam ísť pomáhať rodinnej známej, ktorá tam ma chatu a majú tam problém s vodou počas dažďov,“ povedal nám Peter. Jeho známa po neho nemohla prísť do Nitry autom, preto sa rozhodol ísť autobusom. Informácia o štyroch zosnulých deťoch ho šokovala ešte viac. „Je mi to veľmi ľúto. Chcel by som odkázať rodičom detí a rodinám pozostalých úprimnú sústrasť a veľa vnútornej sily. Nedokážem si predstaviť, že by som mal prísť o dieťa, neustál by som to psychicky,“ dodal Peter.

Zdroj: FB/Denisa Saková

Čierny deň pre Slovensko

To, že išlo o tento spoj neskôr potvrdil aj dopravca. Išlo o spoj Nitra – Jelenec s časom odchodu autobusu z Nitry o 12.50 (linka 403431, spoj číslo 5). V autobuse sa viezli prevažne mladí ľudia, ktorí sa vracali zo škôl. Na mieste zasahovali desiatky hasičov, záchranárov, policajtov a dva vrtuľníky. Zranení sú vodič autobusu aj nákladného auta. Tragédia si vyžiadala životy dvanástich ľudí, z toho štyroch maloletých detí. Ďalších 17 ľudí je zranených a z toho majú podľa šéfky rezortu zdravotníctva Andrey Kalavskej traja ľudia ťažké zranenia a nie sú mimo ohrozenia života.

Zdroj: TASR - Milan Ivanič

V Jelenci je zriadené intervenčné centrum. Nachádza sa v ňom 16 psychológov od hasičov, desať psychológov z policajného zboru a duchovná služba PZ. Podľa predbežných informácií nehodu zrejme spôsobilo preťažené nákladné auto, ktoré schádzalo dolu kopcom, pod váhou nákladu sa rozkývalo a narazilo do protiidúceho autobusu. Zasiahlo ho v zadnej časti a autobus vletel do jarku. V autobuse sa viezli prevažne mladí ľudia, ktorí sa vracali zo škôl. Išlo o linku prímestského autobusu.