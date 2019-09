PRÁVE TERAZ v Košiciach: Autobus bez vodiča sa valil dole kopcom, ľudia vyskakovali za jazdy!

S informáciou o nehode prišiel portál TV Joj. To, ako došlo k samovoľnému spusteniu autobusu dolu kopcom na sídlisku Dargovských hrdinov nie je ešte celkom známe, no spomínaný portál uvádza, že vodič v tom čase za volantom nesedel.

Ženu autobus doslova pritlačil k zábradliu

Podľa informácií televízie sa mu mal pokaziť počítač, pričom išiel resetovať batérie do zadnej časti vozidla pri motore. V tom sa mal autobus začať hýbať smerom dopredu. Miestni tvrdia, že nejde práve o malý kopec a je pomerne strmý. Cestujúci mali začať v panike vyskakovať z vozidla. Jeden z cestujúcich sa mal dokonca snažiť vozidlo zabrzdiť, no nepodarilo sa mu to. Valiaci sa autobus mal nakoniec naraziť do stĺpu, pričom mal celou svojou váhou pritlačiť na zábradlie a aj istú ženu, ktorej vek ešte nie je známy. Tá totiž čakala na autobusovej zastávke.

Prevoz do nemocnice

"Bola zranená jedna žena. Bola autobusom pritlačená o zábradlie. Rozsah poškodenia spomínanej ženy je zatiaľ neznámy. Predbežne ide o traumatický úraz v oblasti panvy a dolnej končatiny. Prevezená bola do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach na kliniku úrazovej chirurgie," povedal pre Topky hovorca záchranárov Jozef Minár.