Polícia sa pochválila úlovkom jedovatého hada: FOTO Mal ohrozovať ľudí v Rajci, má to však háčik

RAJEC - Keď sa na slobodu dostane jedovatý exotický tvor, môže ísť o život. Práve takýto prípad riešili policajti v Rajci, v okrese Žilina, kde asistovali pri odchyte zákonom chráneného, no nebezpečného hada. Tentokrát rozhodne nejde o hoax, keďže o prípade informovali samotní zástupcovia zákona. Má to však háčik.

Len nedávno sa Vranovom nad Topľou šírila správa o jedovatom hadovi, ktorý mal uštipnúť ženu nakupujúcu v supermarkete. Ukázalo sa však, že desivý príbeh si pravdepodobne niekto vymyslel. Polícia však v nedeľu informovala o náleze iného nebezpečného tvora, taktiež hada, ktorého uštipnutie by rozhodne nebola žiadna sranda.

"Hliadka polície spoločne s hliadkou mestskej polície v Rajci asistovali pri odchyte jedovatého hada. Jeden z obyvateľov bytového domu, kde sa had nachádzal, ho odchytil a umiestnil do plastového vedra s poklopom," priblížili na sociálnej sieti, kde zverejnili aj snímky z odchytu. Hliadka Obvodného oddelenia PZ Rajec potom podľa polície tvora transportovala a uložila do úschovných priestorov garáží, kde vedro s hadom zabezpečila proti prevráteniu.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Nebezpečný alebo...

Správa od polície má však jeden háčik, na ktorý upozornila už verejnosť v komentároch pod fotografiami. Nemá ísť totiž o jedovatého koralovca, ale o neškodný druh koralovky.

Zdroj: Reprofoto:Facebook-Polícia SR - Žilinský kraj

Na názor sme sa opýtali odborníka. Herpetológ Milan Oselský potvrdil, že sa jedná s určitosťou o koralovku rodu Lampropeltis. Ide teda o hada často chovaného v teraristike.

"Rozdiely medzi koralovkami a koralovcami sú hlavne v tvare hlavy a usporiadaní kresby ako aj šupinách. V mnohých prípadoch pomáha k presnému určeniu aj presná lokalita. Problém pri určovaní presného druhu/poddruhu koralovky bez osobnej inšpekcie je hlavne z dôvodu kríženia poddruhov a rôznych farebných mutácií, kde k presnému určeniu treba morfologické porovnanie," opísal.

Zdroj: Reprofoto:Facebook-Polícia SR - Žilinský kraj

Odborník tiež dodal, že koralovky sú s jedovatými koralovcami zamieňané často. "V mnohých krajiných sú známe básničky, ktoré keď si človek zapamätá, mal by dokázať určiť, či sa jedná o koralovca alebo koralovku. Ale tu upozorňujem, že na tieto básne sa spoľahnúť nedá, sú nepresné a nie použiteľné," priblížil s tým, že platí zlaté pravidlo, "keď si nie som istý druhom hada, nikdy ho nechytám."

Koralovce vs. koralovky

Koralovce patria medzi prudko jedovaté hady, ale vďaka ich miernej povahe a skrytému spôsobu života dochádza k pohryzeniu iba zriedka. Koralovky nedisponujú žiadnym jedom, svoju korisť - veľmi často aj iné druhy hadov, zabíjajú tzv. škrtením. "Sfarbením sa snažia imitovať (napodobňovať) jedovaté koralovce. To sa nazýva obranne mimikry a je to ich spôsob obrany, aby si ich dravce zamenili s nebezpečným hadom a nechali ich na pokoji," uzavrel Oselský.