Strach pri chorvátskom Šibeniku: VIDEO Turista natočil, ako sa na loď snaží vyliezť had

Expert Andrej Šimčić, ktorý dlhodobo študuje plazy v Chorvátsku, sa pre portál morski.hr vyjadril, že ide o užovku štvorpásu (elaphe quatuorlineata), najväčšieho nejedovatého hada z čelade užovkovité.

"Dorastá do dĺžky približne 2 a pol metra, niekedy aj trochu viac a nie je jedovatý. Uhryznutia bývajú zriedkavé, hľadá radšej šancu na útek. Pravdepodobnosť uhryznutia je malá, aj keď sa zoberie do ruky. Na jar sa živí mláďatami a starými vtákmi, keď vylezie na stromy, ale inak sa kŕmi hlodavcami. Že vie plávať, nie je žiadnou raritou. To, že chcel vyliezť na loď, je prirodzené, pretože sa chcel dostať na súš," uviedol Šimčić.

Maďarský turista napokon nebol jediný, ktorému sa podarilo plaza v mori zahliadnuť. Na sociálnej sieti sa objavil aj iný záber.