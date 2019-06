Vranovom sa šíri hoax o hadovi zabijakovi: Útočí z banánov v supermarkete, panika je zbytočná

VRANOV NAD TOPĽOU - Vo Vranove nad Topľou žena nakupovala banány v supermarkete. To sa jej však stalo osudným, keďže ju uštipol smrteľne jedovatý had - mamba, ktorú priviezli spolu s ovocím. Táto informácia posledné dni koluje na sociálnej sieti a vyvoláva strach. Pravda je však úplne inde.

Desivý príbeh s tragickým koncom si niekto pravdepodobne vymyslel. Podľa správy, ktorá vyvoláva paniku, záchranári zasahovali pri zadnom vchode supermarketu, aby si verejnosť nič nevšimla. V čase, keď došlo k osudnému uštipnutiu, bolo údajne na mieste málo ľudí a všetkých ihneď zadržala polícia.

Jedna zo správ, ktorá sa šírila na sociálnej sieti. Zdroj: Tip čitateľa

Prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová však v stredu uviedla, že polícia vo Vranove nad Topľou takýto prípad neevidovala. Podobne sa vyjadrili aj z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Uviedli, že žiadny zásah na adrese, kde sídli supermarket, v stredu nemali hlásený."Takýto zásah neevidujeme," doplnila aj hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Nepodarený vtip

Hovorkyňa obchodného reťazca Kaufland Lucia Langová tiež reagovala, že nemajú informácie o tom, že by sa incident odohral v spomínanej predajni vo Vranove nad Topľou. "Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov sú pre nás vždy na prvom mieste," dodala.

Zdroj: thinkstock.com

Všetko teda potvrdzuje, že prípad si niekto vymyslel. Ak teda malo ísť o vtip, rozhodne je nevydarený, keďže so smrťou by sa zahrávať nemalo.

Tragický prípad z Čiech

Inšpiráciou pre výmysel mohol byť veľmi podobný, no reálny prípad zo susednej Českej republiky. Tam však mamba zelená skutočne zabíjala. Obeťou bola 30-ročná žena, pitva potvrdila, že príčinou smrti bolo pôsobenie neurotoxínu hadieho jedu. Udalosť sa odohrala v októbri minulého roka a bola ostro sledovaná médiami.

Pôvodným domovom mamby je tropická Afrika. Ide o rýchly, útočný a prudko jedovatý druh plaza. Jeho jed je tak toxický, že bez liečby môže pacient zomrieť na následky udusenia spôsobeného ochrnutím dýchacieho svalstva.

Odchyt mamby v Českej republike. Zdroj: Youtube/Týdeník Policie

Najväčšiu paniku totiž vyvolal fakt, že had po uštipnutí ženy ušiel. Odchytiť sa ho podarilo až o niekoľko dní. Smrteľný incident sa ale neodohral v obchode, žena mala mambu chovať doma. Odborník na plazy sa v tom čase vyjadril, že nemala na to povolenie a v byte nemala ani potrebné vybavenie. Práve to sa jej pravdepodobne stalo osudným.

Bonus k nákupu

O tom, že spolu s exotickým ovocím či rastlinou priviezli prepravcovia do iných štátov neželaných návštevníkov, však už v minulosti bolo počuť. Aj napriek tomu, že by mal tovar prechádzať kontrolou, niekedy sa jednoducho nebezpečný tvor ukryje až príliš dobre.

Zdroj: thinkstock.com

Portál SME v minulosti informoval napríklad o hadovi ukrytom v banánovníku. Žena z Vrútok ho našla len vďaka tomu, že začula syčanie v obývačke. To však spočiatku považovala za hluk z ulice. Napokon zistila, že ide o červeno-čierneho hada, koralovca, a ihneď volala veterinára. Plaz stihol dokonca naklásť vajíčka. Bratislavčanku zas vydesilo pišťanie, ktoré začula pri zalievaní palmy, ktorú si doniesla domov. Napokon v črepníku odborníci našli čiernu vdovu.

Našli ste neželaného návštevníka?

Čo však radí odborník v prípade, že narazíte na podozrivých tvorov? Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš podotkol, že najlepšie je všetkému predísť tak, že tovar skontrolujete už v predajni.

Zdroj: TASR

"Pri kúpe si človek musí dať pozor, aj keď potravina, ktorá je na pulte na predajnom mieste, by mala byť bezpečná. Aj keď je z tropických krajín. Stane sa však, že pri balení, zbere či manipulácii sa tam živočích dostane. Môže tam byť vajíčko, z neho sa vyliahne larva, pokiaľ to precestuje pol sveta a kupuje to zákazník, je z toho červík či chrobáčik," ozrejmil.

Dodal, že zodpovednosť za kontroly nesú prevádzky. Ak si podozrivého návštevníka donesiete domov a zbadáte ho cez obal, tovar treba odniesť naspäť tam, kde ste ho kúpili alebo ho rovno odniesť na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá situáciu prešetrí. To však v prípadoch, že nie ste vystavení riziku, že je živočích agresívny a ohrozuje váš život.

"Pokiaľ je to nebezpečný živočích, napríklad had, v tom prípade sa treba obrátiť na hasičov, aby prišli zviera chytiť. Treba informovať aj regionálnu alebo Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, aby sme to vedeli došetriť, či živočíchov nie je viac. A samozrejme kontaktovať treba aj obchodníka. Aj keď za tým ideme aj my," dodal Bíreš.