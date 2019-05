Patrik ťukol daciu v Zemplínskej Teplici a stal sa z neho rekordér: Stačilo fúknuť

Až k 34 dopravným nehodám mohlo dôjsť kvôli nezodpovedným vodičom, ktorí si počas uplynulého týždňa sadli za volant pod vplyvom alkoholu. Neohrozovali len svoje životy, ale i životy nevinných účastníkov cestnej premávky. Až 14 z nich bolo takých odvážnych, že s viac ako promile alkoholu v dychu vyrazili na cesty.

„Alkoholový rekordér“ vpálil do karavanu

O obrovskom šťastí môže hovoriť Patrik, ktorý v sobotu krátko pred treťou poobede v obci Zemplínska Teplica (okres Trebišov) nezvládol vedenie vozidla Dacia Logan a narazil do odstaveného obytného karavanu.

Zdroj: KR PZ KE

„Predbežná lekárska správa zranenia nepotvrdila, dychová skúška však potvrdila prítomnosť alkoholu, a to v množstve 2,28 mg/l alkoholu v dychu (4,75 promile) a suverénne ho zaradila medzi „alkoholových rekordérov“ minulého týždňa,“ priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Šťastím však bolo, že sa mu do cesty nepriplietol nikto iný, lebo tragédia by mohla byť na svete.

Zdroj: KR PZ KE

Hokejový šampionát majú košickí policajti „pod palcom“

Hoci sa v meste Košice momentálne koná hokejový šampionát a policajti vo zvýšenej miere dohliadajú na bezpečnosť návštevníkov podujatia a občanov mesta, neznamená to, že bezpečnosť na cestách nemá Policajný zbor v Košickom kraji pod kontrolou. Dôkazom toho sú aj vodiči, u ktorých náhodná kontrola potvrdila prítomnosť alkoholu.

V sobotu krátko pred 20.30 sa o tom presvedčil Karol, ktorý pri kontrole policajnou hliadkou v meste Moldava nad Bodvou (okres Košice okolie) nafúkal 0,89 mg/l alkoholu v dychu (1,85 promile), a jeho opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu.

Zdroj: Getty Images

Po 21. hodine sa policajti presvedčili, že odvaha sadnúť si pod vplyvom alkoholu za volant nechýba ani ženám, keď vodička Jana nezvládla vedenie vozidla a zišla s autom do priekopy. Dôvod sa v tomto prípade ukázal jasne - dychová skúška s výsledkom 1,19 mg/l alkoholu v dychu (2,48 promile).

Aby bola situácia na cestách Košického kraja bezpečná v čo najväčšej miere, policajti svoju pozornosť upriamujú naozaj na všetkých jej účastníkov. Takmer 500 vodičov nákladných motorových vozidiel a šoférov z povolania bolo podrobených dychovej skúške, a veruže, našli sa previnilci. Vodič cudzej štátnej príslušnosti nafúkal 0,21 mg/l alkoholu v dychu (0,48 promile) a jeden zo slovenských vodičov mal 0,32 mg/l alkoholu v dychu (0,67 promile), pričom jeho opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu.

Volant v rukách vodiča je ako zbraň, s ktorou treba narábať opatrne

Možno sa to niekomu bude zdať málo, ale sila vozidla, ktoré majú v rukách, sa môže stať zo sekundy na sekundu neovládateľná. Preto policajti Košického kraja v kontrolách na cestách nepoľavia, aj aj napriek ešte stále prebiehajúcim majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji ich bude aj na cestách dostatok. Volant v rukách ktoréhokoľvek vodiča je zbraň, s ktorou treba narábať opatrne. Obviňovať je ľahko, súdiť ťažko. Myslite na to a zhodnoťte, či kombinácia alkohol a volant je naozaj tou správnou.