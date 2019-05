Zaujímavé výsledky nového prieskumu: Päť percent matiek s malými deťmi žije bez partnera

BRATISLAVA – Päť percent slovenských matiek s deťmi vo veku od troch do 12 rokov žije bez partnera. V prevažnej miere (71 percent) však bývajú v spoločnej domácnosti s manželom. Zvyšok žije v niektorej z foriem alternatívneho rodičovstva. Vyplýva to z prieskumu Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV).

"Takmer 20 percent žien žije v heterosexuálnej kohabitácii, dve percentá s mužom alebo otcom dieťaťa, no v oddelených domácnostiach, a 2,3 percenta žije so ženou (partnerstvo osôb rovnakého pohlavia) prevažne v spoločnej domácnosti," priblížili výskumníci.

Údaje pre SAV zbierala agentúra Focus v období od 31. októbra do 18. novembra 2018. Prieskum vykonala na vzorke 1010 respondentov. Východiskom boli všetky domácnosti na Slovensku, v ktorých vyrastá aspoň jedno dieťa vo veku od troch do 12 rokov. Agentúra Focus odhaduje, že by mohlo ísť o 190.000 domácností.

Podľa výsledkov je teda na Slovensku viac ako 4000 domácností, v ktorých dieťa vychovávajú dve ženy. Oddelených domácností rodičov, respektíve ženy a muža s dieťaťom, ktorí nie sú rozvedení, je približne tiež 4000. Spoločných domácností matky a otca, ktorí nie sú zosobášení, je zhruba 40.000.​