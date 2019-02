Vražda Kuciaka naberá obludné rozmery: Advokáti sa obávajú marenia vyšetrovania, Saková konala nezákonne

BRATISLAVA - Ministerka vnútra Denisa Saková zasiahla do prípadu vyšetrovania objednávky vraždy Daniela Lipšica a Maroša Žilinku. Časť zobrala vyšetrovateľom z tímu Kuciak a prípad má teraz riešiť Inšpekcia ministerstva vnútra. Daniel Lipšic si myslí, že tento krok môže mariť vyšetrovanie.

Aj napriek tomu, že Saková tvrdila, že tak urobila po dohode s Úradom špeciálnej prokuratúry, nie je to pravda. Nič s ním nekonzultovala. Daniel Lipšic napísal na svojom Facebooku rozsiahly status, v ktorom krok Sakovej spochybňuje.

"Takýto krok je bezprecedentným zásahom do prebiehajúceho vyšetrovania a bol urobený bez súhlasu či konzultácie s Úradom špeciálnej prokuratúry. Vyšetrovanie úkladných vrážd patrí priamo zo zákona do jurisdikcie Úradu špeciálnej prokuratúry a sprostredkovane aj Národnej kriminálnej agentúry. Inšpekcia nikdy nevyšetrovala ani nevyšetruje prípady úkladných vrážd – nemá na to ľudskú ani odbornú kapacitu," napísal Lipšic, ktorý zastupuje rodinu zavraždeného novinára Jána Kuciaka.

"Krok ministerky vnútra si nijako racionálne neviem vysvetliť. Nemá žiadne vecné ani právne odôvodnenie. Môže smerovať len k snahe zakryť tých, ktorí mohli byť spojení s prípravou vraždy Maroša Žilinku a mňa," píše Lipšic.

Podľa Kvasnicu je to neprijateľné

Aj Roman Kvasnica, ktorý zastupuje mamu zavraždenej Martiny Kušnírovej, Zlaticu, tvrdí, že Sakovej dôvody pre odobratie časti prípadu sú neprijateľné. "Myslím si, že tu je treba zisťovať, či existuje rozhodnutie prokurátora, či vydal takýto príkaz. On jediný môže odobrať prípad vyšetrovateľom," povedal pre .týždeň Kvasnica.

Saková na to nemá právomoc

Aj bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek tvrdí, že ministerka na takýto krok nemá žiadnu právomoc. "Minister vnútra nikdy nemal a ani teraz za ministerky Sakovej nemá zo zákona právomoc odňať niektorej policajnej zložke, či už útvaru, ale ani vyšetrovaciemu tímu, ktorý minister zriadil vlastným rozkazom, časť vyšetrovaných prípadov a prideliť ich inému policajnému útvaru, napr. inšpekcii. Takto nemôže postupovať ani po dohode (či s tichým súhlasom) s príslušnou prokuratúrou," napísal Šátek.