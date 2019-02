Kňaza, ktorý mal sexuálne zneužívať chlapca, suspendovali: Zoznam jeho zvrhlostí má byť omnoho dlhší

Milana mal duchovný zneužívať počas viacerých prázdnin, ktoré strávil u neho na miestach, kde v tom čase aktuálne pôsobil. Kňaz totiž patril k priateľom chlapcových rodičov, aj preto ho k nemu pravidelne posielali. Keď bol duchovný s vtedy 12-ročným dieťaťom sám mal ho bozkávať na ústa, používať mal pri tom aj jazyk.

Dnes dospelý muž uviedol, že ako nevinné dieťa spočiatku nevnímal, že ide o niečo zlé. Neskôr mal však farár zájsť omnoho ďalej, a to bolo pre Milana hranicou. Napriek tomu rodičom o tom, čo sa dialo, nepovedal. Po rokoch sa rozhodol prehovoriť aj pre to, že sa sám stal otcom. Napriek tomu, že farár mal spočiatku Milanovi na osobnom stretnutí priznať svoju vinu a dohodli sa, že sa sám spojí s biskupom, neskôr tak neurobil. Milan preto upovedomil cirkevné orgány aj generálnu prokuratúru.

O kauze informoval Denník N, ktorý o deň neskôr priniesol správu, že kňaza, ktorý sa mal v prvý februárový piatok stretnúť s biskupom Banskobystrickej diecézy Mariánom Chovancom, suspendovali. Informáciu potvrdil Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

Peniaze za zvrhlosti

Po zverejnení kauzy sa však zoznam údajných farárových zvrhlostí rozšíril. Podľa svedka mal duchovný deťom ponúkať peniaze za to, že sa prebehnú nahé po ihrisku. Išlo o sumu 10, neskôr 20 eur. "Stalo sa to dva- či trikrát, chlapci to však, našťastie, vždy odmietili. Bol som toho priamym svedkom, v dedine je to tiež verejným tajomstvom," priblížil pre Denník N Ivan kňazove praktiky. Napriek tomu, že sa svedkovi konanie duchovného nepozdávalo, rozhodol sa mlčať. Farár, ktorý sa podľa svedka dokonca začal venovať futbalu a trénoval mladších aj starších žiakov, bol totiž pre neho autorita.

Ivan si však všimol aj iné veci, ktoré podľa neho neboli s kostolným poriadkom. V roku 2011 sa mal na fare pravidelne počas prázdnin objavovať 13 či 14-ročný chlapec z iného regiónu. Miništroval a zúčastňoval sa akcií, na ktorých sa zoznámil s miestnymi deťmi. Na jednej chate sa opil a ostatným mal povedať, že ho farár hladkal. S maloletým spoločníkom mal farár minimálne dvakrát vyraziť aj na dovolenku do Chorvátska. Ivan je presvedčený, že môže ísť o ďalšiu farárovu obeť.

S farárom, ktorý čelí vážnym obvineniam, sme sa pokúšali viackrát spojiť telefonicky a získať tak jeho aktuálne stanovisko k prípadu. Na čísle, na ktorom pred pár dňami reagoval, však nedvíhal.