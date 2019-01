Slováci znetvorili chlapčeka (3) v Británii kyselinou: FOTO Na súde odzneli otrasné detaily prípadu

Bezcitný incident sa odohral v priestoroch obchodu Home Bargains v britskom Worcesteri v júli 2018. Nič netušiace dieťa si krátko pred tým, ako jeho telíčko a tvár zasiahla nebezpečná kyselina, obzeralo futbalové lopty. "To bolí," ozval sa krátko na to zúfalý detský krik. Keď matka počula nárek a videla, že dieťa drží ruky na tvári a nemôže otvoriť oči, vedela, že niečo nie je v poriadku. Ukázalo sa, že ružová látka, ktorá zostala na jeho tričku, bola kyselina sírová.

Zdroj: SITA/Matthew Cooper/PA via AP

Desivý motív

Čo stálo za tak krutým útokom, spočiatku nebolo známe. V rukách polície sa však ocitli Adam Č. (27), Jan D. (25) a Norbert P. (22), Slováci žijúci v Londýne. Spolu s nimi čelil obvineniam aj Afgánec Jabar P. (41) z Wolverhamptonu a taktiež biologický otec (40) dieťaťa. Obvinili ich zo sprisahania a z vážnej ujmy na zdraví.

Adam C. (27) Zdroj: Facebook

Prokurátor však už priblížil aj motív desivého činu. Otec chlapčeka sa totiž nevedel zmieriť s tým, že ho opustila manželka. Zvyšných obvinených si mal najať na to, aby "vyrobili" dôkazy, ktoré by ju zdiskreditovali. Plánovaný útok na syna však odmieta.

Ján D. (25) Zdroj: Facebook

Isté je, že kamerové záznamy jasne dokazujú, ako došlo k útoku na nevinné dieťa. Ako priblížil portál BBC chlapec a jeho rodina vošli do predajne o 14. hodine. Traja z obžalovaných - Adam, Jan a Norbert, ich mali sledovať. V obchode sa potom Adam priblížil k chlapcovi a konal. "To je kyselinový útok," ohodnotil prokurátor Jonathan Rees. "Bol to len zlomok sekundy," dodal. Trojica mužov potom ihneď opustila obchod.

Norbert P. (22) Zdroj: Facebook

Najnovšie zistenia podľa obžaloby poukazujú aj na to, že dieťaťu sa snažili ublížiť už o osem dní skôr. Ďalší obžalovaní, Martina B.(22) a Saied Hussini (41) spolu s Adamom, sa totiž mali v tom čase zdržiavať v blízkosti škôlky, ktorú chlapec navštevuje a sledovať ho. "Prokuratúra naznačuje, že plánom pre pána Norberta P. bolo, aby na dieťa vylial kyselinu. Ten však nevyšiel, lebo na mieste bolo príliš veľa ľudí," povedal prokurátor Rees.

Obvinený Afgánec Jabar P. (41) Zdroj: Facebook

Matke chlapca sa mal bývalý partner vyhrážať už v minulosti. Ako uviedla, smrťou hrozil jej aj ich deťom. Dvojica žila spolu od roku 2006. Zosobášili sa v Pakistane. Jej manžel sa potom presťahoval do Veľkej Británie a ona ho nasledovala. Mali spolu tri deti. V roku 2012 sa však manžela rozhodla opustiť pre neutíchajúce spory v rodine. Žobral a vyzýval ju, aby sa vrátila. Keď tak ihneď neurobila, povedal jej, že ho ponížila a nasledovali vyhrážky. Po rozvode napokon mohol vídať svoje deti, no len jedenkrát týždenne v kontrolovanom stredisku.

Obvineniam v spletitom prípade teda v súčasnosti čelí sedem ľudí, vrátane otca dieťaťa. Aké tresty dostanú tí, ktorí sa mali dopustiť ohavného zločinu, rozhodne súd. Proces pokračuje.