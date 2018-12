Slováci pozor! TIETO exotické čísla vám môžu pokaziť Vianoce, Regulačný úrad radí, ako neprísť o peniaze

BRATISLAVA – Špekulanti v exotickej cudzine používajú automat, ktorý náhodne generuje telefónne čísla, na ktoré zavolá. Spoliehajú sa na to, že zvíťazí ľudská zvedavosť a neopatrnosť a obeť zavolá späť. Keďže ľudia zvyknú pred Vianocami nakupovať aj darčeky cez internetové obchody v zahraničí, Regulačný úrad varuje pred pofidérnymi číslami z množín, ktoré nájdete v tomto článku.

Hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len Regulačný úrad) Roman Vavro v tejto nadväznosti pripomína, že v októbri na podobné prezváňanie upozornil aj jeden z mobilných operátorov, ktorý zaznamenal nekalé praktiky z telefónnych čísel exotických krajín. Konkrétne išlo o Burundi a Nauru. Upozornenie zverejnil aj špecializovaný internetový portál, ktorý sa venuje mobilom a mobilnej komunikácii. Krátko na to zamestnanci Regulačného úradu zaznamenali podobné prezváňanie z čísla prideleného Marshallovým ostrovom.

Špekulanti pôsobiaci v exotickej cudzine používajú automat, ktorý náhodne generuje telefónne čísla, na ktoré zavolá. Motiváciou špekulantov sú platby za prichádzajúce hovory. „Volané číslo len "prezvonia" a na mobilnom telefóne obete ostáva správa o zmeškanom hovore. Špekulanti sa spoliehajú na to, že zvíťazí ľudská zvedavosť a neopatrnosť a obeť zavolá späť,“ vysvetľuje Vavro s tým, že kritické je najmä obdobie pred vianočnými sviatkami a pred, či počas leta.

Špekulanti využívajú vianočné nákupy darčekov vo svoj prospech

Ľudia zvyknú nakupovať darčeky aj prostredníctvom internetových obchodov sídliacich v zahraničí alebo si rezervujú ubytovanie v zahraničí. „Zmeškaný hovor zo zahraničia roztočí motor myšlienok a obeť si začne klásť otázky, na ktoré nepozná odpoveď. Kto mi to volal? Nevyskytol sa problém s mojou objednávkou darčekov, s platbou za ne alebo s rezerváciou ubytovania?“ objasňuje hovorca, ktorý podotýka, že takéto otázky môžu spôsobiť, že obeť zavolá na číslo s predvoľbou inej krajiny, z akej očakáva objednané darčeky.

Keďže po takomto hovore ostáva iba draho zaplatená životná skúsenosť, Regulačný úrad upozorňuje občanov, aby nereagovali na zmeškané hovory z neznámych čísel. „Vyhnú sa tak nechcenému prekvapeniu vo forme vysokého účtu za telefonovanie,“ pokračuje Vavro.

Na čísla z týchto množín nereagujte

Regulačný úrad uložil telefónnym operátorom povinnosť zabezpečiť, aby sa po navolení čísla so zvýšenou tarifou ozvala volajúcemu hláska, ktorá ho automaticky upozorní, že volá na číslo so zvýšenou tarifou. „Sú to čísla z množín (0)900 xxx xxx, (0)97x xxx xxx a (0)98x xxx xxx. Okrem toho si môžete dať bez poplatku zablokovať odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na tieto čísla,“ hovorí Vavro.

Ako sa brániť?

Najjednoduchšia a zároveň aj najúčinnejšia ochrana je nevolať späť na nijaké neznáme čísla. Hovorca tvrdí, že ak volajúci niečo naozaj chce, tak zavolá opäť a vás to nebude nič stáť. A kto očakáva hovor zo zahraničia, mal by poznať aspoň predvoľbu krajiny alebo číslo či okruh čísel, z ktorých môže byť uskutočnený takýto hovor. Opakované hovory a prezváňanie z rovnakých telefónnych čísel je možné zablokovať v telefóne, zadaním čísel do čiernej listiny (black list). Ak telefón takú funkciu nemá, tak je možné stiahnuť si takú aplikáciu. Technicky menej zdatným môžu s riešením pomôcť na obchodných strediskách operátorov.

Orgány činné v trestnom konaní majú zákonné právo z dôvodu zabránenia podvodnému konaniu alebo zneužitiu umožniť telekomunikačným operátorom zablokovať prístup k takýmto číslam alebo službám a zadržať platby za tieto služby. Špekulantom tak zabránia pokračovať v nekalej činnosti.