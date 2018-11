FOTO Beštiálny čin neďaleko Košíc: Dôchodca (†67) dobitý na smrť vo vlastnom dome

SEŇA - Údery aj kopance do celého tela. Dôchodca z obce Seňa v okrese Košice nemal voči útočníkovi, ktorý ho dobil v dome, kde býval, žiadnu šancu. Zraneniam, ktoré mu spôsobil, na mieste podľahol. K brutálnemu činu došlo 14. novembra krátko po polnoci. Páchateľ je v rukách polície, hrozí mu deväť až dvanásť rokov za mrežami.

Vyšetrovateľ obvinil zo zločinu zabitia 29-ročného Maroša z Košíc. "Podľa doterajšieho vyšetrovania v stredu krátko po polnoci v rodinnom dome v obci Seňa v okrese Košice-okolie po predchádzajúcom slovnom konflikte fyzicky napadol 67-ročného dôchodcu z uvedenej obce," informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Zdroj: KR PZ KE

Seniora Maroš bezcitne dobil na smrť, no utiecť nestihol. Polícia ho zadržala po spáchaní skutku priamo na mieste činu. Skončil v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ PZ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. "Vzhľadom na to, že skutok spáchal na chránenej osobe, obvinenému mužovi hrozí trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov," dodala hovorkyňa.

Podľa Mésarovej nie je vylúčené, že po ďalšom dokazovaní dôjde k zmene právnej kvalifikácie jeho konania na trestný čin vraždy. To však závisí od výsledkov ďalšieho vyšetrovania.