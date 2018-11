Peter (22) z Rimavskej Soboty sexuálne obťažoval dievčatká: Smiešny trest za ohavný čin

BANSKÁ BYSTRICA - Kabína výťahu či toalety v obchodnom dome. Aj to sú miesta, na ktorých chcel Peter Ríza (22) z Rimavskej Soboty uspokojiť svoje túžby. Objektom jeho záujmu ale neboli dospelé ženy. Atakoval malé dievčatká vo veku 9 a 11 rokov. Súd mu za jeho konanie vymeral štyri roky za mrežami.

Ataky na tri maloleté dievčatá spáchal Peter v apríli tohto roku v Rimavskej Sobote. Najprv v kabínke výťahu v bytovom dome na sídlisku Rimava oslovil 11-ročné dievča s tým, že mu chce niečo ukázať. Chytil ho za ruky, vytiahol pred výťah a keď sa dievčatko bránilo, vykrútil mu ruku a zakrýval ústa, aby nemohlo kričať. Keď sa maloletá ubránila krikom, ale aj tým, že mu dupla na nohu a potom ho udrela do tváre, Peter z miesta činu ušiel.

Ďalší útok Peter uskutočnil o týždeň tiež na 11-ročné dievčatko. Nahováral ho, aby ho iným spôsobom sexuálne uspokojilo. To však odmietlo a odišlo domov, pričom Peter mu v tom nebránil. O hodinu na to oslovil iba deväťročné dievčatko, ktoré pod prísľubom cukríkov dostal do priestorov pánskych toaliet v miestnom obchodnom dome.

Tam si stiahol nohavice i slipy a dievča presvedčil, aby ho chytilo za pohlavný úd a triaslo ním. Po akte odišiel preč. Tým spáchal zločin obmedzovania slobody a zločin sexuálneho zneužívania, v jednom prípade v štádiu pokusu.

Pedofilné správanie

Na Okresnom súde v Rimavskej Sobote sa Peter Ríz k svojmu nezákonnému konaniu priznal a oľutoval ho. Znalec z odboru psychiatrie zistil u neho poruchu sexuálnej orientácie. Ide o pedofilné správanie, ktoré znalec označil za nebezpečné a odporúčal sexuologickú liečbu. Prvostupňový súd uložil Rízovi trest sedem rokov odňatia slobody a sexuologické liečenie.

Trest sa mu zdal prísny

Peter sa odvolal s tým, že trest je neprimerane prísny, pretože ku spáchaniu skutkov sa priznal a neboli zohľadnené ani ďalšie okolnosti jeho prípadu. Krajský súd odvolaniu Petra Ríza vyhovel a vymeral mu štyri roky so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

Predseda senátu označil trest v kombinácii so sexuologickým liečením za dostatočný a hneď nariadil aj výkon trestu. Petrovi sa do trestu započíta aj pobyt vo väzbe, do ktorej ho vzali po skutku. Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.