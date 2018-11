Nezvratný osud: Mladíka (†22) v Košiciach pokutovala polícia, neskôr za to isté platil životom

KOŠICE - Zo šokujúceho prípadu, o ktorom informovala slovenská polícia, doslova mrazí. Len 22-ročný mladík riskantne prebiehal cez cestu v Košiciach a nerešpektoval pri tom predpisy. Zastavila ho policajná hliadka, dostal dokonca pokutu. To mu však ako varovanie nestačilo. Na ten istý úsek cesty vkročil opäť o niekoľko dní neskôr. Domov sa však už nevrátil.

Nemal na sebe reflexné prvky, a napriek tomu sa rozhodol, že si cestu skráti prebehnutím cez vozovku. Pred niekoľkými dňami sa tento riskantný krok mladému mužovi podaril, no neunikol pozorným očiam polície. Udelili mu blokovú pokutu.

Miesto nehody. Zdroj: Facebook/Polícia SR

O pár dní neskôr opäť pokúšal osud. Znova bez reflexných prvkov a v tmavom oblečení. Tentokrát ale zaplatil vlastným životom. Na rovnakom úseku za autobazárom na Herlianskej ceste v Košiciach ho totiž zrazilo auto. Vodič (63) smeroval do Košíc. "Chodec pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Požitie alkoholických nápojov u vodiča zistené nebolo," uviedla košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Či si vypil nebohý chodec, preukáže až výsledok pitvy.

Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 3000 eur. Presná príčina vzniku dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestná doprava. "V tejto súvislosti vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," dodala hovorkyňa.

Zraniteľnejší než autá

O tom, že všetci chodci a cyklisti si zjavne neuvedomujú, akí krehkí sú v porovnaní s automobilmi, svedčia aj výsledky kontroly, ktorú vykonala polícia na cestách Košického kraja 5. novembra.

"Počas uvedenej kontroly bolo 7 chodcom a 1 cyklistovi udelená bloková pokuta za nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky, 41 vodičov malo ťažkú nohu na plyne, 2 vodiči a 1 cyklista jazdili pod vplyvom alkoholu, 11 vodičov jazdilo bez použitia bezpečnostných pásov," informovala Lenka Ivanová.

Zdroj: Getty Images

Hovorkyňa dodala, že napriek tomu, že že polícia dennodenne apeluje na dodržiavanie dopravných predpisov, vzájomnú toleranciu a ohľaduplnosť na cestách, došlo včera v tomto roku už k 10. dopravnej nehode, pri ktorej „ťahal“ za kratší koniec chodec.

"Nepoučiteľní chodci sa po ceste častokrát pohybujú nesprávnym spôsobom, navyše bez akéhokoľvek reflexného označenia, ktoré by im v nejednom prípade mohlo zachrániť život," povedala Ivanová s tým, že si neuvedomujú, že vždy je lepšie prísť do cieľa neskôr, ako do neho nedoraziť nikdy. Pod nehody sa navyše v tomto období podpisuje aj skoré stmievanie či hmla.

Polícia preto zdôrazňuje, že k bezpečnosti prispievajú najmä reflexné prvky. "Reflexný prvok na oblečení uvidí vodič na 200 metrov, toho istého chodca v tmavom oblečení spozoruje na niekoľko desiatok metrov a nemá veľa času reagovať," dodáva Ivanová.

Mladícka nerozvážnosť?

Mladý život však nebol v ohrození len v radoch chodcov. Osemnásťročný Peter z okresu Košice-okolie zbytočne hazardoval a aj napriek tomu, že nevlastní vodičský preukaz, sadol v nedeľu v nočných hodinách za volant.

Mladík nemal vodičský preukaz, navyše si pred jazdou vypil. Zdroj: iStockphoto

"Po miestnej komunikácii v obci Blažice viedol vozidlo Škoda Favorit, ktorému boli koncom mesiaca október 2018 zadržané tabuľky s evidenčným číslom, a navyše vozidlo viedol s 1,56 promile, pričom opakované dychové skúšky mali stúpajúcu tendenciu," uviedla policajná hovorkyňa. Peter napokon skončil v cele policajného zaistenia a polícia ho obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Činil sa aj 16-ročný Ondrej z okresu Rožňava. Taktiež bez toho, aby vlastnil vodičské oprávnenie, šoféroval vozidlo Škoda Felícia po miestnej ceste v obci Henckovce. "Pri odbočovaní vľavo v križovatke tvaru „X“ pravdepodobne nezvládol riadenie, s vozidlom prešiel do protismeru, a tam aj napriek tomu, že protiidúci vodič s vozidlom Opel Insignia sa snažil zrážke zabrániť, do neho narazil," opísala Ivanová. Pri nehode sa našťastie nikto nezranil, škodu predbežne vyčíslili na 1050 eur.