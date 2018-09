Zlatokop zavraždil svoju ženu na svadobnej ceste: FOTO Zinscenoval potopenie výletnej lode!

Manželia Isabella Hellmannová († 41) a Lewis Bennett (41) odišli na oneskorené medové týždne do Karibiku. Niekoľko dní sa plavili okolo exotických ostrovov výletnou loďou, ktorú mali celú pre seba. Plavidlo sa však pri Bahamách potopilo a Isabella zahynula.

Podľa zistení polície nešlo o žiadnu nešťastnú náhodu, ale o úkladnú vraždu, ktorú zinscenoval Lewis Bennett z Veľkej Británie. Keď ho muži zákona vypočúvali, Benett na otázku, čo sa dialo na palube pred ôsmou hodinou večer, vypovedal, že aktivoval autopilota a odišiel do podpalubia. Svoju manželku vraj nechal na palube, aby dávala pozor. Plavidlo sa však náhle začalo potápať a muž zavolal prvú pomoc. Svoju ženu už nevidel.

Isabella Hellmannová (†41) Zdroj: FB/Sarah J Grisales

Benetta objavili leteckí záchranári pri pobreží Kuby, jeho manželka bola stále nezvestná.

Žalobca Benjamin Greenberg pripomenul, že dvojica sa často hádala. „Zo života obžalovaného by sa vraždou Hellmannovej odstránil manželský problém, umožnila by obžalovanému žiť život, aký si praje, a tiež by mu umožnila zdediť Hellmannovej majetok. Všetky tieto okolnosti dokazujú, že obžalovaný mal silný motív k vražde,“ uviedol Greenberg. Isabella pracovala ako realitná maklérka.

Ukázalo sa, že obžalovaný mal zrejme aj komplica. Keď Benetta zachránili, mal pri sebe ukradnutú zbierku zlatých a strieborných mincí v hodnote 100-tisíc dolárov (cca 85,500 eur). Polícia uviedla, že ich zosnulej majiteľke odcudzila jeho bývalá zamestnankyňa. Bennett dostal 7-mesačný trest odňatia slobody za pašovanie mincí. V decembri ho čaká súd za vraždu manželky.