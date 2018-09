O Kočnerovej väzbe definitívne rozhodne Ústavný súd: Jeho osud má v rukách Mamojka zo Smeru

Informáciu priniesol Denník N. Kočnera zadržali v júni a od 28. júna je vo väzbe. Dvakrát mu ju potvrdil aj Najvyšší súd, naposledy sa tak stalo koncom. Sťažnosť na Ústavný súd podal asi tri týždne po zatknutí. Elektronická podateľňa prípad pridelila tretiemu senátu, pričom sudcom spravodajcom je bývalý poslanec Smeru Mojmír Mamojka. Okrem neho v senáte sedí aj predsedníčka Ivetta Macejková, Jana Baricová a Rudolf Tkáčik.

Mamojka sa necíti byť zaujatý

Mamojka nastúpil na Ústavný súd začiatkom tohto roka. Andrej Kiska ho pôvodne odmietol vymenovať, no súd mu to nakoniec prikázal. Rozhodnutie síce kritizoval, no vymenoval ho. V prípade Kočnerovej sťažnosti sa však necíti byť napriek osobnej známosti zaujatý. Kočnera pozná a stretnutie nepopiera. Podľa jeho slov sa stretli pred rokmi práve kvôli Markíze. „Prečo? Z akého dôvodu? Bolo by asi dobré, keby som sa cítil zaujatý a bude to robiť niekto iný, ale nemám dôvod sa cítiť zaujatý, myslím si,“ povedal pre denník.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Prípadom sa bude zaoberať budúci týždeň. Či padne rozhodnutie, zatiaľ známe nie je. Sťažnosť zatiaľ v senáte nebola prerokovaná a nebol vytýčený ani termín predbežného prerokovania. Ďalšiu členku senátu navrhol za ústavnú sudkyňu Štefan Harabin. Rudolf Tkáčik je kandidátom Dobroslava Trnku a Macejková je kandidátkou Ivana Gašparoviča. Kočner mal v minulosti blízko k viacerým predstaviteľom Smeru. Na Donovaloch sa stretával s Jánom Počiatkom alebo Martinom Glváčom.