Krásnu Sabínu (17) našli v Slovinsku: FOTO Bez dokladov a peňazí nasadla na vlak, záhadné okolnosti

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Rodičia krásnej Sabíny žili takmer týždeň v obrovskom strachu. Ich milovaná dcéra minulý týždeň v stredu nastúpila do vlaku do Nového Mesta nad Váhom a odvtedy sa po nej akoby zľahla zem. Doma nechala peniaze i doklady totožnosti. Deň pred odchodom si dokonca vymazala všetky údaje zo svojho počítača a mobilného telefónu. Polícia po stredoškoláčke pátrala od štvrtka.

Ako informuje portál Noviny.sk, Sabína bola naposledy videná pri veterinárnej škole v Nitre v spoločnosti neznámej mladej ženy. Policajtom to povedali Sabínine spolužiačky.

Sabína Š. (17) Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Podľa slov Sabíninej tety dievča bolo ľahko ovplyvniteľné, a obávala sa, že by sa mohla nachádzať aj v zahraničí. Jej obavy sa potvrdili.

Sabína nechala doma peniaze i doklady. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Znepokojená rodina si vydýchla až v pondelok, kedy im polícia oznámila dobrú správu. Sabína bola vypátraná v Slovinsku. Tínedžerka sa podľa slov otca vrátila naspäť domov živá a zdravá. Rodina však odmieta hovoriť o tom, prečo Sabína odišla z domu.