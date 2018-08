Vražda, ktorá otriasla Ruskom: VIDEO Tri krásne sestry popravili otca, tyran s maskou veriaceho

Telo 57-ročného Rusa Michaila Chačaturjana bolo objavené políciou 27. júla na chodbe v moskovskom paneláku.

Podľa slov vyšetrovateľov, 17-ročná Mária zaútočila na svojho otca loveckým nožom a uštedrila mu 35 bodných rán. Kristína s Angelikou ho zatiaľ mlátili po hlave kladivom a striekali mu do očí slzný sprej. Jedno z dievčat nakoniec vytrhlo Márii nôž z ruky a bodlo otca do oblasti srdca. Ranený muž sa pravdepodobne snažil z bytu utiecť, no pred výťahom vykrvácal. Jeho dcéry boli zadržané políciou o deň neskôr.

Sestry na prvom výsluchu povedali, že ich otec zaútočil nožom na Kristínu. Priznali, že s otcom nemali dobré vzťahy. Polícia sa však domnieva, že útok bol premyslený a plánovaný, pretože pred ohavným skutkom otvorili jeho auto a vzali si z neho lovecký nôž. „Vedeli, kde má ich otec ukryté chladné zbrane,“ povedal dobre informovaný zdroj, oboznámený s priebehom vyšetrovania s tým, že tínedžerky sa následne porezali na rukách, aby svoj čin vykreslili ako sebaobranu.

Zahraničné médiá informujú, že Michail Chačaturjan († 57) na verejnosti pôsobil ako zbožný muž, ktorý sa chválil tým, že absolvoval púť do Jeruzalema. Iný názor mali ale susedia a rodinní známi, ktorí popísali Michaila ako tyrana, ktorý bol navyše drogovo závislý. Údajne mal aj väzby na ruskú mafiu. „Stále ich mlátil. Raz ich dokonca odviezol do lesa a vyhrážal sa im, že ich zabije. Ich matka od neho utiekla. Dcéram zakázal, aby s ňou komunikovali,“ povedala ich známa. Michail v minulosti napadol matku dievčat bajzbalovou palicou.

Jedno z dievčat chcelo spáchať samovraždu po tom, čo ju otec donútil k orálnemu sexu. „Predávkovala sa liekmi, no otec presvedčil lekára, že išlo o nehodu,“ povedal ďalší svedok.

Svedkovia sa vo výpovediach zhodli, že dievčatá mali často modriny a škrabance. Z trojizbového bolo vraj neustále počuť krik a plač. Otec im tiež zakazoval chodiť do školy a von.

Bojovníčka za ženské práva Aljona Popovová zdôraznila, že polícia väčšinu prípadov domáceho násilia nerieši. Pripomenula, že pokuta v priemere dosahuje 5-tisíc rubľov, čo je približne 1 660 eur. „To je zhruba ako dve pokuty za parkovanie,“ tvrdí Popovová.

Moskovský súd v pondelok rozhodol, že všetky tri dievčatá zatiaľ zostanú vo väzbe. Hrozí im až dvadsaťročný trest.