FOTO Daniel vykradol byt na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici: Hrozí mu až desať rokov

Ako informovala hovorkyňa trenčianskej polície Elena Antalová, obvinený sa v sobotu popoludní spolu so zatiaľ neznámym mužom vlámal do jedného z bytov na sídlisku Rozkvet. „Oblečený sa v jednorazovom ochrannom bielom pracovnom overale a s respirátorom na tvári vlámal do bytu na treťom poschodí. Odcudzil odtiaľ rôzne veci, retiazku zo žltého kovu, historické mince či peniaze. Majiteľovi bytu krádežou spôsobil škodu 1 251 eur,“ uviedla Antalová.

Zdroj: KR PZ Trenčín

Za skutok Danielovi v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Obvinený bol už v minulosti za majetkovú trestnú činnosť trestaný. Po jeho spolupáchateľovi považskobystrickí policajti pátrajú.