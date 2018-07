Brutálna vražda dievčaťa (†14) z Česka: FOTO Vrah pozná za sadomaso praktiky trest

ÚSTÍ NAD LABEM - Ostro sledovaný proces z Česka dnes dospel do zdarného konca. Súd poslal do väzenia na 19 rokov bývalého novinára, ktorý vlani zavraždil 14-ročnú dievčinu. Stalo sa tak po sadomaso praktikách, pri ktorých škrtil a zväzoval dve dievčatá. Obeťou sa stalo mladšie z dievčat, staršie besnenie prežilo.

Na 19 rokov dnes poslal ústecký krajský súd do väzenia bývalého regionálneho novinára Martina Chloubu za vraždu štrnásťročného dievčaťa a za pokus o vraždu jej kamarátky. Vražda sa stala vlani v Doubiciach na Děčínsku. Trest si má Chlouba odpykať vo väznici so zvýšenou ochranou.

Najprv muž podľa obžaloby zaútočil vlani v septembri na staršie dievča, ktoré malo vtedy 15 rokov. Dievča pri škrtení strácalo vedomie. Keď sa mladšie z dievčat vrátilo z prechádzky so psom, použil muž na jeho ochromenie elektrický paralyzér a začal ho tiež škrtiť. Obe potom zviazané presúval do rôznych častí domu. Mladšie z dievčat útoky neprežilo.

Zdroj: profimedia.sk

Štátny zástupca navrhoval pre Chloubu 20 až 23 rokov väzenia. Obžalovaný označil uškrtenie dievčaťa vo svojej výpovedi za nehodu. Chloubov obhajca dnes žiadal, aby boli činy prekvalifikované na zabitie a ťažké ublíženie na zdraví. Sudkyňa Šárka Tampová ale uviedla, že konanie páchateľa a mechanizmus útoku svedčí o tom, že útočník čin premyslel. S útokom na dievčatá mohol podľa sudkyne Chlouba kedykoľvek prestať, ale neurobil to.

Zdroj: Foto: Reprofoto Blesk.cz ​

Prečítajte si aj: Brutálna vražda z Česka: Sado-maso praktiky sa skončili tragédiou, nepochopiteľný plán

Telo zavraždeného dievčaťa schoval Chlouba v pivnici pod podlahu. Staršie z dievčat, ktoré prežilo, naložil do auta a odviezol ho do 20 kilometrov vzdialenej Českej Kamenice. Dievča utrpelo rad zranení svedčiacich o tom, že bolo škrtené. Podľa správ trpí posttraumatickou stresovou poruchou a jeho zapojenie do bežného života je takmer rok od skutku nemožné.