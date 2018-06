Brutálna vražda z Česka: Sado-maso praktiky sa skončili tragédiou, nepochopiteľný plán

Michal je obžalovaný z vraždy 14-ročného dievčaťa a z pokusu o vraždu 16-ročného dievčaťa v Doubiciach na Děčínsku. Jeho výpoveď na súde všetkých šokovala. Ako informovali české médiá, povedal, že hrozivý scénar, ktorý sa v dome smrti odohral, mal vopred pripravený so svojou priateľkou, ktorou bola staršia z dievčat.

Chcel sa presťahovať na Maltu a staršie dievča, ktoré s ním žilo, chcel zabezpečiť. Plán mal byť taký, že dievča sa malo pri sadomasochistických hrách zraniť, ohlásiť to polícii a vysúdiť odškodné. Mladšieho z dievčat sa plán netýkal. No keď sa vrátilo z prechádzky so psom, zviazal aj jeho. Brutálny útok neprežilo. Obžalovaný sa priznal, že má záľubu vo zväzovaní.

Ospravedlnenie neprijali

Pred súdom vypovedali aj rodičia zavraždenej, ktorým sa Chlouba ospravedlnil prostredníctvom listu z väzenia. Rodičia ospravedlnenie neprijali. „Je to hrozné, to sa nedá ani povedať, ako ma to zasiahlo. Prísť o dcéru, tak strašne mladú, šikovnú, krásnu kvôli ... nemôžem to povedať," vyznala sa na súde mama nebohého dievčaťa.

Svoju situácia opísala takto: „Od 4. októbra som práceneschopná, chodím k lekárovi, k psychiatrovi. Mala som problémy vyjsť z domu, vďaka doktorke som vyšla von až v januári. Keď sa nám vrátil mobil dcéry, zistili sme, že bol prázdny, chýbali fotky a videá z Instagramu, boli tam a nie sú. Čísla tam boli, staré fotky tam boli, ale aktuálne veci zmizli."

Jedno dievča skončilo na psychiatrii

Na súde prehovorila aj mama dievčaťa, ktoré brutálny útok prežilo: „Dcéra bola na psychiatrii, teraz sa snaží dobiehať školu, má individuálny plán. Má priateľa, stará sa o kone. Fyzicky je v poriadku, nechalo to na nej ale psychické následky. Má zmeny nálady, raz je plná elánu, potom má zase depresie. Nedokážem pochopiť ako človek, ktorý tvrdí, že ju mal rád, teraz hovorí to, čo hovorí."

Mama vo výpovedi pokračovala: „V nemocnici stále opakovala, mami, ja neviem, čo je s kamarátkou, ja neviem, či to prežila. Po tej udalosti sa dcéra pokúsila o samovraždu."

Vyjadrenia znalcov

Chlouba vraj netrpí žiadnou duševnou chorobou ani sexuálnou deviáciou. Počas hlavného pojednávania to povedali psychiater Michal Hessler a sexuológ Luděk Daneš. Psychologička u 36-ročného obžalovaného zistila zmiešanú poruchu osobnosti. Mužovi hrozí až 20 rokov väzenia, v krajnom prípade výnimočný trest. Už skôr súdu povedal, že dievča zabiť nechcel. „Nebol to žiadny plán ani úmysel. Je mi naozaj ľúto, že to tak skončilo," uviedol.

Sexuológ u ​​neho nezistil žiadnu deviáciu. Odhalil to, že preferuje veľmi mladé dievčatá. „Nejde o deti, je to rozhranie dospievajúcich a dospelých žien," povedal Daneš. Z opakovaného vyšetrenia psychiatrom vyplynulo, že Chlouba netrpí duševnou chorobou. „Jeho rozpoznávacie schopnosti boli plne zachované. Ovládacie schopnosti boli ľahko znížené," uviedol Hessler a dodal, že Chlouba nebol schopný dlhodobo naplniť svoje ambície, ktoré boli vyššie ako jeho schopnosti.

Dva varianty tragédie

Psychologička Štěpánka Tůmová zistila, že Chlouba je nezdržanlivý, emočne nestabilný, málo empatický, celkovo nevyzretý a má sklony k fabuláciám. Aj preto podľa Tůmovej opakovane mení výpoveď. Jednoznačne vylúčila, že by za činom stál chorobný stav. Súdu predložila dve možnosti, prečo sa tragédia stala.

„Mohlo ísť o sexuálne hry a celé konanie sa mu vymklo z rúk s tým, že nevedel, čo má robiť. Druhý variant je, že sa s dievčaťom dohodol na tom, že by jej ublížil a ona by potom z toho finančne profitovala. Neviem ale, ako by k tomu vzhľadom na intelekt pána posudzovaného prišli," vysvetlila Tůmová. Znalci sa zhodli na tom, že kvôli narušenej osobnosti sa v budúcnosti môže Chlouba dostať do situácií, ktoré by riešil protiprávnym konaním.

Otrasný opis skutku

Tragédia sa odohrala vlani 23. septembra v chalupe v Doubiciach. Obžaloba tvrdí, že Chlouba dievčatá zväzoval a škrtil niekoľko hodín. Podľa spisu ich dlhšie ako päť hodín škrtil šnúrou na biellizeň, povrazom či opaskom. Najprv zaútočil na staršie z nich. Dievča pri škrtení strácalo vedomie. Keď sa mladšia z nich vrátila z prechádzky so psom, použil na jej ochromenie elektrický paralyzér a začal ju tiež škrtiť. Obe potom zviazané presúval do rôznych častí domu.

Štrnásťročná dievčina útoky neprežila. Bezvládne telo dievčaťa schoval muž v pivnici pod podlahu. Staršie z dievčat potom naložil do auta a odviezol ju do 20 kilometrov vzdialenej Českej Kamenice. Dievča utrpelo rad zranení, ktoré svedčili o tom, že bolo škrtené.

Staršie dievča prežilo iba náhodou

To, že staršie z dievčat prežilo len náhodou, na súde potvrdila lekárka Andrea Vlčková. Zároveň vyvrátila Chloubovu verziu, že mladšie z dievčat sa uškrtilo váhou svojho tela, keď bolo priviazané. Mechanizmus zranenia, ktoré dievča utrpelo, zodpovedá podľa Vlčkovej tomu, že bola škrtené zozadu. „Poranenie krku si rozhodne nemohla spôsobiť sama," uviedla lekárka. Škrtenia podľa nej trvali minimálne niekoľko minút. Tým, že dievča malo spútané ruky, sa prakticky nemohlo brániť.

Krátko po nešťastí páchateľa polícia zadržala. Chlouba je stíhaný za vraždu spáchanú s rozmyslom. Predtým pracoval ako regionálny novinár. Podľa svojich známych sa krátko pred tragédiou rozišiel s priateľkou a chcel sa z dediny so stovkou obyvateľov odsťahovať. Staršie z dievčat podľa svojho advokáta Zdeňka Panka poznal dlhšie, mladšie len niekoľko dní. Pánek pri rozhodovaní o väzbe uviedol, že jeho klient svoj čin ľutuje, vraždiť vraj nechcel. Podľa právnej kvalifikácia prípadu hrozí mužovi 15 až 20 rokov väzenia, prípadne výnimočný trest.