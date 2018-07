Horor na dovolenke: FOTO Mladomanželia vychádzali z reštaurácie, Tatianu (†27) strelili do hlavy

MEXIKO - Tatiana Mirutenková (†27) bola zastrelená pred reštauráciou El Califa v Mexiku, v ktorej so svojím manželom a dvoma priateľmi oslavovali ich prvé výročie svadby. Vyhadzovač (46), ktorý bol terčom ozbrojencov na motorkách, bol zranený. Žiaľ, k streľbe došlo práve vtedy, keď mladí ľudia z podniku vychádzali.

„Pred rokom sme vyberali kvetiny na svadbu. Dnes budem vyberať kvetiny na pohreb,“ povedal Tatianin skormútený otec pre zahraničnú televíziu. Jeho dcéra bola zastrelená pred mexickou reštauráciou v pondelok 9. júla v skorých ranných hodinách.

Tatiana Mirutenková (†27) a James Hoover Zdroj: FB/James Hoover

Tatiana Mirutenková (†27) pricestovala do Mexika zo San Francisca v sobotu spoločne so svojím manželom Jamesom Hooverom a dvoma priateľmi. V pondelok večer sa všetci štyria vybrali do tamojšej mexickej reštaurácie El Califa, aby veľkolepo oslávili prvé výročie svadby Tatiany a Jamesa.

Zdroj: FB/James Hoover ​

V čase, kedy partia z podniku vychádzala, došlo k streľbe. Dvaja ozbrojenci na motorkách cielili na 46-ročného vyhadzovača, no guľka trafila Tatianu priamo do hlavy. Vyhadzovač bol postrelený.

