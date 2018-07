Poriadne sa kontrolujte! Nakaziť sa týmto smrtiacim ochorením môžete už za dve hodiny

"Zdravou neporušenou pokožkou vírus neprejde, stačí však aj drobná odrenina, ktorej človek ani nevenuje pozornosť, a nákaza sa do organizmu môže dostať," uviedol v tlačovej správe člen Európskej pracovnej skupiny pre kliešťovú encefalitídu Rastislav Maďar. Vírus sa najprv prenáša do buniek v okolí miesta prisatia, po krátkom čase začne prenikať do lymfatických uzlín, kde sa množí a putuje ďalej do tela. Najnebezpečnejšie je postihnutie mozgu a centrálneho nervového systému.

Česko každoročne máva spolu s pobaltskými krajinami jedny z najvyšších počtov nakazených encefalitídou v Európe. V rokoch 2010 a 2011 to bola štvrtina všetkých prípadov v EÚ. Nakazené kliešte sú tiež na Slovensku, v Rakúsku, Slovinsku, Nemecku, Poľsku v Škandinávii. Vlani v Česku zaznamenali 687 prípadov kliešťovej encefalitídy.

Zdroj: gettyimages.com

"Postupne sa tiež rozširujú oblasti výskytu ochorení, čo súvisí so zvyšujúcou sa adaptáciou kliešťov na vyššie nadmorské výšky a nižšie teploty," uviedol Roman Chlíbek z katedry epidemiológie Fakulty vojenského zdravotníctva Univerzity obrany v Hradci Královom. Nakazené kliešte sa vyskytujú najčastejšie v nadmorskej výške medzi 700 a 900 metrami nad morom, ale prípady boli zaznamenané aj v najvyšších častiach Krkonôš alebo Orlických hôr.

Riziková je bujná vegetácia do jedného metra výšky, napríklad neudržovaný trávnatý porast. "Ideálnymi lokalitami pre výskyt infikovaných kliešťov sú zmiešané lesy s krovinatým porastom, brehy potokov a riek. Môžu to byť ale aj záhrady a parky. Ďalším rizikom je aj to, že domov ich prinášajú psy a mačky, a tak sa dostávajú do bezprostredného okolia človeka," opísala Eva Jílková zo Zdravotného ústavu v Ústí nad Labem.

Zdroj: YouTube/ESPÉCIES BIOLÓGICAS, Gettyimages,

Encefalitídu prenášajú len kliešte. Komáre môžu byť vírusom nakazené, ale nie sú na tele tak dlho, aby ho preniesli. Človek sa môže nakaziť tiež tepelne neupraveným mliekom alebo výrobkami z mlieka kozy, kravy alebo ovce, ktorá mala prisatého kliešťa s vírusom.

Ochrana pred boreliózou zatiaľ neexistuje, proti kliešťovej encefalitíde odborníci odporúčajú očkovať. "Rodičia majú tendenciu nechať vakcinovať svoje deti, ale často zabúdajú na seba. Pritom kliešťová encefalitída má u dospelých horší priebeh a môže zanechať rad trvalých následkov vedúcich až k plnej invalidite. Najviac ohrozenou skupinou sú ale seniori," dodal Maďar. Ochrana nastupuje pri skrátenej očkovacej schéme za štyri týždne od prvej dávky.