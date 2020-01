Lietadlá sú semeniskom nákazy: 10 tipov, ako neochorieť počas letu

Zdroj: Getty Images

Spoločnosť Which? robila prieskum medzi pasažiermi ohľadom čistoty aerolínií, ktoré lietajú do všetkých britských miest. Najhoršie z neho vyšiel Ryanair, ktorý má podľa tohto hodnotenia problémy s hygienou v ich lietadlách a zvyšuje tým riziko ochorenia priamo počas letu. Nakaziť sa môžete nielen od chorých cestujúcich, ale aj kvôli zle vyčisteným priestorom. Preto by ste podľa odborníkov mali dodržiavať týchto desať dôležitých pravidiel.