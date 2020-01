Lavrov vyzval na deeskaláciu napätia medzi Iránom a USA

"Tragédia lietadla Ukraine International Airlines je veľmi vážnou červenou vlajkou a signálom, že je potrebné začať pracovať na úsilí o deeskaláciu, a nie na neustálych hrozbách a vojenských letoch v tomto regióne," povedal Lavrov.

Lavrov komentoval aj to, aký dosah môže mať kríza vo vzťahoch medzi USA a Iránom na situáciu v Afganistane. "Zhoršenie vzťahov medzi Iránom a USA neprispeje k vyriešeniu žiadnej krízy v regióne, a to najmä preto, že napätie sa ešte viac zvýši," citovala šéfa ruskej diplomacie agentúra TASS. Ukrajinské civilné lietadlo spoločnosti Ukraine International Airlines smerujúce do Kyjeva zasiahla raketa ráno 8. januára krátko po štarte z medzinárodného letiska v Teheráne. Medzi obeťami bolo 57 Kanaďanov, 11 Ukrajincov, 17 Švédov, štyria Afganci, štyria Briti, ako aj občania Iránu.

Irán spočiatku vinu prisudzoval technickej chybe, avšak s pribúdajúcimi dôkazmi 11. januára priznal, že lietadlo omylom zostrelili jeho revolučné gardy. Lavrov takisto povedal, že "pre nikoho nechce hľadať výhovorky", avšak Washington kritizoval za zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního. "Bezprecedentná" operácia Spojených štátov podľa jeho slov "podkopala a spochybnila všetky možné normy medzinárodného práva". Generál Solejmání zahynul pri cielenom útoku americkej armády blízko letiska v irackej metropole Bagdad, ktorý 3. januára nariadil americký prezident Donald Trump.