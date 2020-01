Rusko má jasno: Blízky východ nepotrebuje posilnenie roly NATO, ale úsilie o stabilizáciu

Súčasne však uviedol, že blízkovýchodný región nepotrebuje posilnenie roly NATO, ale spoločné úsilie medzinárodného spoločenstva o jeho stabilizáciu a následné vytvorenie podmienok pre nevyhnutné politické procesy - "ako sa to deje v Sýrii a čo sa pokúšame dosiahnuť v Líbyi". S myšlienkou posilniť prítomnosť NATO na Blízkom východe prišiel nedávno americký prezident Donald Trump.

Trump svoj návrh zdôvodnil tým, že problémy v tomto regióne majú medzinárodný dosah. Pre túto svoju iniciatívu hneď vymyslel aj akronym NATOME (NATO + Middle East) O úlohe NATO v danom regióne hovoril minulú stredu s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom. Stoltenberg potom vo štvrtok pred novinármi uviedol, že NATO zváži posilnenie svojej úlohy na Blízkom východe, najmä čo sa týka výcvikových misií.

Stoltenberg v reakcii na výzvu amerického prezidenta, aby sa transatlantická aliancia "viac zapojila" do procesu v problematickom regióne, uviedol, že to nemusí znamenať veľké nasadenie bojových jednotiek. Poukázal na výcvikové misie vedené Alianciou v Afganistane a Iraku, kde je umiestnených približne 500 vojakov NATO na výcvik miestnych jednotiek.

"Pevne verím, že najlepším spôsobom, ako bojovať proti medzinárodnému terorizmu, nie je vždy nasadenie jednotiek NATO v rozsiahlych bojových operáciách," povedal Stoltenberg prítomným novinárom. Stoltenberg odmietol podrobnejšie uviesť, ako by mohlo NATO posilniť svoju úlohu v regióne, no zdôraznil, že akékoľvek zmeny sa vykonajú po konzultácii so všetkými 29 členskými krajinami, ako aj krajinami Blízkeho východu.

Deň po útoku na iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorý sa odohral 3. januára v Bagdade, aliancia NATO oznámila, že zmrazila činnosť svojej výcvikovej misie v Iraku, ktorá zahŕňa približne 500 inštruktorov a školiteľov z viacerých členských krajín Aliancie. Podľa údajov NATO bola časť personálu výcvikovej misie z dôvodu ich bezpečnosti presťahovaná aj mimo Iraku, no podľa Stoltenberga ide iba o dočasné opatrenie.