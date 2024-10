Krásna novinka slávnej herečky (36): Po prvýkrát sa stane matkou!

(Zdroj: GettyImages)

Lashana Lynch sa počas svojej kariéry predstavila vo viacerých známych filmoch, ako sú napríklad The Woman King či Marvels, avšak najväčšiu slávu jej priniesla úloha v poslednej bondovke Nie je čas zomrieť.

Lashana Lynch (Zdroj: SITA)

Momentálne však svoju pozornosť smeruje na propagáciu seriálu The Day Of The Jackal, v ktorom si zahrá jednu z hlavných postáv a diváci sa jej dočkajú 7. novembra. Počas slávnostnej premiéry v New Yorku si však herečka ukradla všetku slávu pre seba a kvôli jej hereckému talentu to rozhodne nebolo.

Všetci si totiž všimli jej rysujúce sa tehotenské bruško, o čom informovali viaceré britské médiá vrátane Daily Mail. Hviezdna herečka sa tak stane po prvýkrát matkou a otcom jej dieťaťa je jej partner a herecký kolega Zackary Momoh.

Lashana Lynch (Zdroj: Profimedia)