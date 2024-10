Legendárny DJ BOBO roztancoval Bratislavu: Návrat do 90. rokov... Užíval si aj Miro Jaroš!

(Zdroj: Instagram DJ Bobo)

Meno Peter René Baumann verejnosti asi veľa nehovorí... Akonáhle sa však spomenie jeho umelecké meno DJ BoBo, všetci sú už v obraze. Legendárny švajčiarsky spevák, textár, tanečník a hudobný producent totiž za roky svojej kariéry predal viac ako 14 miliónov nahrávok a vydal 10 albumov. V 90. rokoch bol obrovskou hviezdou...

A cez víkend sa Slovákom postaral o cestu časom. Na bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa totiž konal jeho veľkolepý koncert v rámci turné EVOLUT3ON, vďaka ktorému sa fanúšikovia doslova ocitli opäť v 90. rokoch. Zazneli hity ako "Somebody Dance with Me", "There is a Party" či "Everybody".

(Zdroj: Instagram DJ BoBo)

A fanúšikovia si šou nevedia vynachváliť. „Skvelý zážitok! Koncert DJ Boba bol plný energie, skvelých hitov a pozitívnej nálady. Výborná show, ktorá dokázala, že jeho hudba má stále svojich fanúšikov a dokáže aj spojiť generácie, keďže aj moja 8-ročná dcéra sa výborne bavila,“ prezradil po koncerte Marián. Šou si prišli užiť aj mnohé známe tváre. „Ďakujeme za úžasnú šou. Užili sme si to,“ odkázal DJ-ovi Bobovi tanečník Bruise z Old School Brothers a pochvaľoval si aj Miro Jaroš. „Super bolo! Taká skvelá noc!“ dodal.

Slová sú zbytočné. Pozrite si video zo sobotného koncertu, ktoré na svojom Instagrame zverejnil sám DJ BoBo!