Svet oplakáva smrť legendárneho hudobníka (†53): TENTO HIT 90. rokov určite poznáte!

(Zdroj: Getty Images)

Dario G sa preslávil okrem iného vďaka tanečným hitom ako Sunchyme, Heaven Is Closer a Dream To Me alebo hymnou futbalových majstrovstiev sveta z roku 1998 v Paríži Carnaval de Paris. Pred rokom hudobník na Instagrame oznámil, že má rakovinu čreva.

Pod menom Dario G vytvoril Spencer rad tanečných hitov. Hudobný projekt začínal ako trio, ktorého členmi boli ešte Scott Rosser a Stephen Spencer.

„S veľkým zármutkom dnes oznamujeme úmrtie nášho milovaného Paula Spencera," uviedla rodina v pondelok na Instagrame. „Až do konca bol pozitívne naladený, ale bol to boj, ktorý nemohol ďalej zvádzať. Zanecháva za sebou úžasný hudobný odkaz a pre mnoho ľudí veľa šťastných spomienok. Každému, kto ho miloval, bude veľmi chýbať," dodala rodina.