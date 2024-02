PIKANTNÝ TRAPAS mladej herečky: Aha, prsník na úteku!

Florence Pugh (Zdroj: SITA)

Po premiére spomínaného filmu to bola Zendaya, o kom sa najviac hovorilo. Na sebe totiž mala model, v ktorom vyzerala ako robot. Zahanbiť sa ale nedali ani jej herecké kolegyne. Florence Pugh na sebe mala trblietavú róbu s vlečkou z dielne Valetino. Pri pohľade na ňu bolo každému jasné, že mladá herečka v ten večer nechala podprsenku doma. Strih šiat jej totiž odhaľoval celý chrbát.

Počas pózovania fotografom prítomným na premiére sa blondínka akémukoľvek trapasu vyhla. Iné to však bolo, keď sa presúvala na afterparty. Látka šiat sa jej pri pohybe posunula a Florence bulvárnym fotografom nechtiac ukázala svoj prsník.

Florence Pugh (Zdroj: profimedia.sk)

Mladá herečka si z pikantného trapasu ťažkú hlavu nerobila. Nie je to tak dávno, čo sa jej prsia vo veľkom preberali na sociálnych sieťach a v rôznych diskusiách. Keď sa totiž na verejnosti objavila v ružových šatách z dielne Valentino, pod ktorými jej celkom presvitali, musela čeliť poriadnej kritike. „Vedela som, keď som si obliekla tie neuveriteľné šaty od Valentina, že za žiadnych okolností sa to nezaobíde bez komentárov. Je zaujímavé sledovať a zažiť, aké je ľahké pre mužov totálne zničiť ženské telo. Verejne, hrdo, tak, aby to každý vide,“ reagovala vtedy Florence. Ako dodala, hejtu sa nebojí. Podľa vlastných slov svoje telo miluje. Svoj podiel na tom má to, že vyrastala v domácnosti silných žien, ktoré ju k tomu od malička viedli.