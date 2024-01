Prasklo TAJOMSTVO známeho herca: Románik s hviezdnou speváčkou!

(Zdroj: pixabay.com)

Tori Spelling toto odhalenie urobila v rámci podcastu 90210MG , kde spoločne s Jennie Garth spomínali aj na zosnulého kolegu Perryho. „Nikdy nezabudnem na ten moment, keď ma vtiahol do svojej šatne a povedal mi to. Cítila som sa tak dôverne,” povedala k tomu blondínka.

Perry dokonca svojej kolegyni pustil správu, ktorú mu Kráľovná popu nahrala na záznamník. „Povedala som mu, že je tým najviac cool človekom na svete. Jednak pre to, že je Luke Perry a za druhé, lebo ho chce Madonna,” dodala.

(Zdroj: SITA)

Keď sa jej Jennie spýtala, prečo jej o tom nikdy nepovedala, mala jasnú odpoveď. „Tajili sme to pred tebou. Nemyslím si, že to bolo niečo, čo si v tom čase chcela vedieť,” poznamenala Tori. Či narážala na to, že Garth bola do kolegu zamilovaná aj v realite, nielen pred kamerami, nevedno...

(Zdroj: Fox Network)