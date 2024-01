Čokoládová kráska na premiére: Vražedný výstrih a... Plechovka PIVA namiesto kabelky!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - V The Culver Theater v Los Angeles sa v utorok konala slávnostná premiéra novinky z dielne Amazon Prime Video's - The Underdoggs. Novinku si do kina prišla vychutnať aj herečka a speváčka Kandi Burruss (47). A okamžite na seba strhla všetky pohľady. Oblečená bola v overale s hriešne hlbokým výstrihom a... Namiesto kabelky držala plechovku piva!