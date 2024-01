Odovzdávanie OSCAROV sa blíži: Už sú známe NOMINÁCIE!

(Zdroj: SITA)

Osem nominácií má na svojom konte ďalší blockbuster Barbie, ktorého režisérka Greta Gerwigová však medzi nominovanými prekvapujúco chýba.

Nolanova trojhodinová snímka o "otcovi atómovej bomby", americkom teroretickom fyzikovi J. Robertovi Oppenheimerovi, bola nominovaná okrem iného v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia, najlepší herec/herečka v hlavnej (Cillian Murphy) a vedľajšej úlohe (Robert Downey Jr., Emily Bluntová), ako aj v technických kategóriách ako kostýmy, adaptovaný scenár, mejkap či strih.

Lily Gladstonová, hviezda filmu Vrahovia mesiaca kvetov, pochádzajúca z indiánskeho kmeňa Osedžov, sa stala prvou zástupkyňou pôvodných obyvateľov amerického kontinentu, ktorú nominovali v kategórii najlepšia herečka.

Martin Scorsese bol už po desiaty raz nominovaný za najlepšiu réžiu, jeho dvorný herec Leonardo DiCaprio sa však nedostal medzi nominovaných v kategórii najlepší herec.

Nominované boli tentoraz až tri filmy režírované ženami — francúzska dráma zo súdnej siene Anatómia pádu (réžia Justine Trietová), komédia Barbie (Lily Gladstonová) a romantická komédia Minulé životy (Celine Song). V histórii udeľovania Oscarov bolo doteraz nominovaných len 19 režisérok.

V poradí 96. ročník odovzdávania cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutoční 10. marca v Dolby Theatre v Los Angeles. Galavečer bude uvádzať moderátor, producent a herec Jimmy Kimmel.

ZOZNAM nominácií v hlavných kategóriách z celkového počtu 23:

Najlepší film

- Oppenheimer

- Chudiatko

- Vrahovia mesiaca kvetov

- Barbie

- Maestro

- American Fiction

- Anatómia pádu

- The Holdovers

- Minulé životy

- Zóna záujmu

Najlepšia réžia

- Jonathan Glazer (Zóna záujmu)

- Jorgos Lanthimos (Chudiatko)

- Christopher Nolan (Oppenheimer)

- Martin Scorsese (Vrahovia mesiaca kvetov)

- Justine Trietová (Anatómia pádu)

Najlepší herec v hlavnej úlohe

- Bradley Cooper (Maestro)

- Colman Domingo (Rustin)

- Paul Giamatti (Zimné prázdniny)

- Cillian Murphy (Oppenheimer)

- Jeffrey Wright (American Fiction)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe

- Annette Beningová (Nyad)

- Lily Gladstoneová (Vrahovia mesiaca kvetov)

- Sandra Hüllerová (Anatómia pádu)

- Carey Mulliganová (Maestro)

- Emma Stoneová (Chudiatko)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe

- Sterling K. Brown (American Fiction)

- Robert De Niro (Vrahovia mesiaca kvetov)

- Robert Downey Jr (Oppenheimer)

- Ryan Gosling (Barbie)

- Mark Ruffalo (Chudiatko)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe

- Emily Bluntová (Oppenheimer)

- Danielle Brooksová (The Color Purple)

- America Ferrerová (Barbie)

- Jodie Fosterová (Nyad)

- Da'Vine Joy Randolphová (The Holdovers)

Najlepšia titulná skladba

- The Fire Inside (Flamin' Hot)

- I'm Just Ken (Barbie)

- What Was I Made For? (Barbie)

- Wahzhazhe (A Song For My People) (Vrahovia mesiaca kvetov)

- It Never Went Away (American Symphony)

Najlepší zahraničný film

- I'm Captain (Taliansko)

- Perfect Days (Japonsko)

- Society of the Snow (Španielsko)

- The Teachers' Lounge (Nemecko)

- Zóna záujmu (Británia)

Najlepší animovaný film

- The Boy and the Heron (Japonsko)

- Elemental (USA)

- Nimona (USA)

- Robot Dreams (Španielsko)

- Spider-Man: Across the Spider Verse (USA)

Najlepší dokumentárny film

- Bobi Wine: The People's President (Británia/Uganda)

- The Eternal Memory (Čile)

- Four Daughters (Francúzsko/Tunisko/Nemecko/Saudská Arábia)

- To Kill a Tiger (Kanada)

- 20 Days in Mariupol (Ukrajina)