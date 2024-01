OBAVY o slávneho Jamieho Olivera (48): Zdravotné problémy... Dokázal stáť LEN 40 sekúnd!

Jamie Oliver (Zdroj: SITA/AP/Arthur Mola/Invision)

Hviezdny šéfkuchár Jamie Oliver prežíval v apríli tohto roka výnimočné chvíle. So svojou manželkou Jools a piatimi deťmi odcestoval na Maldivy, aby si dvojica po 23. rokoch opäť povedala svoje áno. „Povedať si sľuby druhýkrát znamená niečo viac,“ myslí si Jamie, pre ktorého išlo o romantickú a veľmi peknú chvíľu, ktorú si užil viac ako ktokoľvek iný.

Aj počas tohto krásneho momentu ho však sužovali nepríjemné zdravotné problémy. Priznal to v rozhovore pre The Sunday Times Magazine. 48-ročný šéfkuchár má totiž posledné 4 roky vážne problémy s platničkami. „Práve sa vraciam k normálnemu cvičeniu, pretože som mal posledné 4 roky 3 vysunuté platničky. Ide o to si to zmanažovať - moja práca mi nedovoľuje nepracovať,“ priznal Jamie.

„Ak s tým prestanem, celé sa to rozpadne. Mal som týždne, kedy som bol schopný stáť len 40 sekúnd vkuse,“ pokračoval Oliver, ktorý sa naučil svoje problémy riešiť s lekárskou pomocou. „Teraz keď sa objavia nejaké bolesti, idem rovno za svojim lekárom a on mi vpichne do chrbta veľkú ihlu,“ dodal známy Brit, ktorý denne vstáva o 4:30 ráno, aby pred prácou ešte stihol tréning.