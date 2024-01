Afterpárty po Emmy: Partnerka slávneho DJ-a šokovala… TOTO je erotická košieľka!

DJ Diplo (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Včera sa v Los Angeles odovzdávali prestížne ceny Emmy, ktoré sú považované za televízne Oscary. Hneď potom sa známe tváre presunuli na afterpárty, ktorú organizoval Netflix v spolupráci s Walt Disney Company. Medzi hosťami nechýbal ani slávny DJ Diplo (45). No viac ako on, pozornosť pútala jeho partnerka. Ehm, to nie sú šaty, ale erotická košieľka!