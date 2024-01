Bizarný KONFLIKT slávnej blondínky s KURIÉROM: Nedala mu sprepitné, nechcel odísť!

(Zdroj: Profimedia)

SYDNEY - Jacqueline Ellen Last (48) na Slovensku veľmi známa nie je, no v Austrálii ju pod prezývkou Jackie O pozná azda každý. A ako moderátorka a DJ-ka má aj obrovské množstvo fanúšikov. Aktuálne však o jedného zrejme prišla... Dostala sa totiž do bizarného konfliktu s kuriérom. Nedala mu sprepitné, nechcel preto opustiť jej dom!