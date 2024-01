Scullyová z Akty X na Zlatých glóbusoch: Šatami vyvolala ŠKANDÁL… To sú VAGÍNY?!

Gillian Anderson (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Nedeľný večer sa niesol v znamení odovzdávania prestížnych cien Golden Globes Awards 2024. Galavečer je vždy prehliadkou krásnych rób a perfektných vizáži a výnimkou nebol ani tento ročník. Vzhľadom ohúrila aj herečka Gillian Anderson (55). No stačilo sa lepšie zapozerať a... Ehm, to máš na šatách vagíny?!

Niekto vníma červený koberec ako možnosť ukázať sa v čo najlepšom svetle a prispôsobí tomu aj výber oblečenia. No a niekoho zas popadne túžba šokovať. Prehliadkou bizarných outfitov bolo aj nedávne odovzdávanie cien Golden Globes Awards 2024. Čudesné outfity predviedli napríklad speváčka Billie Eilish či herečka Bella Ramsey.

Herečka Gillian Anderson na prvý pohľad vyzerala ako popoluška. Oblečenú mala krásnu bielu róbu bez rukávov, k tomu doplnila metalickú kabelku a v kombinácii s jemnou vizážou a rozpustenými plavými vlasmi vyzerala ako nežná princezná. No iba do chvíle, kým sa človek nezapozeral na látku jej sukne. Ehm, to sú vagíny?!

Ako umelkyňa prezradila, spomínané výšivky sú motív yoni, čo označuje ženské lono. Vyšitie jedného z nich trvalo zhruba 3,5 hodiny. Samotná Gillian vysvetlila aj dôvod, prečo takúto kontroverznú róbu zvolila. Takýmto spôsobom chcela poukázať na jej spoluprácu so značkou, ktorá vyrába nápoje určené ženám. Dokonalá reklama, čo poviete?

