NOVÝ IMIDŽ slávneho herca vyvolal rozruch: Starne a... Aha, nemieni to skrývať!

Matt Damon (Zdroj: SITA)

Aj napriek tomu, že si herec neodniesol domov žiadnu sošku, po galavečere mohol byť spokojný. Damon bol totiž nominovaný v kategórii najlepší herec v komédii alebo muzikáli. Navyše sa objavil aj vo filme Oppenheimer, ktorý ovládol tento ročník.

Damon však tentokrát zaujal hlavne kvôli svojmu výzoru. Na pódiu sa predviedol spolu s kolegom a dobrým kamarátom Benom Affleckom, s ktorým odovzdávali jednu z cien. Fanúšikovia si však okamžite všimli, že sa po prvýkrát objavil so šedinami na podobne veľkej akcii.

Viacerí sledujúci však tento krok ocenili a Damona chvália za to, že sa nebojí prirodzenosti. Mnohí ho prirovnávali k idolu žien Georgevi Clooneymu a treba povedať, že to obľúbenému hercovi pristalo aj so šedinami.

Ben Affleck (vľavo) a Matt Damon (Zdroj: Profimedia)