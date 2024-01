Kuriózna NEHODA hviezdy Black Panthera: Zrazil ju stánok s jedlom... Desivé FOTO zranení!

Chadwick Boseman vo filme Čierny Panter (Zdroj: Instagram C.B.)

LOS ANGELES - Hviezda komiksovky Black Panther, Carrie Bernans, skončila po desivom incidente z pondelka s početnými zraneniami v nemocnici. Zrazil ju stánok s jedlom, do ktorého narazil muž unikajúci na aute. Herečka upadla do bezvedomia, bola zakliesnená pod stojanom. Zverejnila desivé FOTO svojich zranení!

Carrie Bernans, ktorá v Black Pantherovi stvárnila jednu z elitných bojovníčok po boku Lupity Nyong'o či Letitie Wright, sa nachádza v nemocnici. V pondelok bola totiž vtiahnutá do incidentu, z ktorého vyviazla s mnohopočetnými zraneniami. Stalo sa to okolo 1:30 ráno v centre Manhattanu a herečka práve prechádzala spolu s priateľmi okolo stánku s jedlom.

(Zdroj: Instagram C.B.)

V tom čase však po ulici unikal približne 40-ročný muž na aute. Najprv nabúral do viacerých áut a nakoniec vozidlom vpálil do peruánskej reštaurácie Chirp. „Skončilo to tak, že ju to zrazilo, upadla do bezvedomia a zostala zakliesnená pod stojanom. Nevedela, čo sa deje,“ opísala jej mama na sociálnej sieti Instagram s tým, že jej dcéra je vo veľkých bolestiach a nedokáže ešte komunikovať.

Carrie je vraj už po jednej operácii. „Má niekoľko zlomených kostí, fraktúr a vylomených zubov, ale vďaka Bohu, že je nažive. Pri jeho pokuse o útek bolo zranených deväť ľudí, vrátane troch policajtov,“ dodala. Polícia vraj muža krátko po incidente chytila a zatkla.