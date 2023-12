Americká hviezda potvrdila ROZCHOD: Koniec po 6 rokoch manželstva!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Najprv to boli len špekulácie, ktoré vznikli na základe sociálnej siete Instagram. Fanúšikovia si totiž všimli, že raperka Cardi B (31) a jej manžel Offset (31) sa viac nesledujú. A hviezda správy po týždni potvrdila. Po 6 rokoch manželstva prišiel rozchod!

Vzťah americkej raperky Cardi B a jej manžela Offseta sa inak ako turbulentným nazvať nedá. Dvojica si svoje áno povedala v roku 2017 a hoci sa im v júli 2018 narodila dcérka, ten istý rok oznámili aj rozvod. Ten sa napokon nekonal. Ďalší rozvod sa mal konať v roku 2020. Vtedy hudobníčka dokonca podala aj žiadosť. No o niekoľko mesiacov ju stiahla.

No a teraz je tu ďalší rozchod. Začalo sa o ňom špekulovať už pred týždňom, kedy si fanúšikovia všimli, že sa manželia navzájom nesledujú na sociálnej sieti Instagram. A dnes Cardi B správy potvrdila. „Som čerstvo single,” priznala vo videu, ktoré zverejnila. „Len som nevedela, ako to povedať svetu,“ dodala s tým, že sa to snažila povedať už v predchádzajúcom živom vysielaní.

„Rok 2024 chcem začať svieža a otvorená,“ vysvetlila Cardi. „Neviem. Som zvedavá na nový život, na nový začiatok. A áno, som nadšená,“ priznala raperka. V minulosti bol rozvod dvojice na spadnutie kvôli Offsetovej nevere. Škandál o ktorom hovoril celý svet, vyvrcholil až hudobníkovym verejným ospravedlnením svojej manželke. Manželia má spolu dve deti.

Cardi B a Offset (Zdroj: SITA)