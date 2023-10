Ďalší "fashion úlet" hviezdnej speváčky: Zapni si nohavice, PADNÚ TI!

Cardi B (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Speváčka Cardi B (31) je známa svojim extravagantným imidžom. Výrazné sú nielen jej outfity, ale aj samotná vizáž. Veď napríklad len také jej nechty merajú niekoľko centimetrov. A možno práve to bol dôvod, prečo do spoločnosti prišla s rozopnutými nohavicami... Možno si ich len nedokázala zapnúť!

Speváčka Cardi B je chodiaca extravagancia. Dôkazom bol aj jej outfit, ktorý si pred pár dňami obliekla na svoju oslavu 31. narodenín. Na prvý pohľad elegantná róba bola totiž ozvláštnená zaujímavým dekoltom, ktorý tmavovláska vyplnila svojimi mega vnadami. Look ešte doplnila mohutným kučervaným účesom, vďaka čomu bola absolútne neprehliadnuteľná.

A svojej povesti nezostala nič dlžná ani na slávnostnej párty k vydaniu albumu Set It Off jej manžela, rapera Offseta. Kučery si tentokrát vyžehlila, honorsnú róbu vymenila za riflový komplet... No jeden detail všetkým prítomným bil do očí. Nohavice mala totiž úplne rozopnuté. Pri pohľade na jej niekoľkocentimetrové nechty sa však ani nie je čomu čudovať. S nimi by gombíky zapla len ťažko!

(Zdroj: Profimedia)