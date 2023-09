Hviezda v spoločnosti v odvážnom outfite: Nakupovala si v SEXSHOPE? Toto NIE SÚ šaty!

Cardi B svojim outfitom šokovala. (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - V utorok večer sa v New Yorku odovzdávali ceny MTV Video Music Awards. Galavečera sa každý rok zúčastní každý, kto vo svete šoubiznisu niečo znamená. Chýbať preto nemohla ani speváčka Cardi B (30). No aby si zabezpečila pozornosť, vsadila na skutočne odvážny kúsok. Fúha, nakupovala si v sexshope?