Slávnemu Brunovi Marsovi krachuje 13-ročný vzťah s krásnou modelkou: Slová priateľov hovoria jasnou rečou!

Bruno Mars (Zdroj: SITA)

Bruno Mars sa dal so sexi modelkou dokopy v roku 2011. Caban napokon kvôli svojmu partnerovi opustila rodný New York a presťahovala sa do Los Angeles, kde spoločne bývajú. Svoj vzťah si však dôsledne strážia a držia ho mimo očí verejnosti.

Momentálne to však vyzerá tak, že ich vzťah si prechádza vážnou krízou. Podľa zdroja The Sun v poslednom období trávia čas oddelene a dvojica spolu nebola ani na Vianoce a Nový rok. Ich okolie sa navyše obáva, že ich cesty sa definitívne rozídu.

„Bruno a Jessica spolu netrávia takmer žiaden čas. Je to veľmi smutné. Žijú oddelene, takže to pre ich vzťah nevyzerá vôbec dobre. Zdá sa, že sa ich láska vytratila. Prežili toho spolu veľmi veľa, ale nie sme si istí, či to tentokrát dokážu zachrániť. Bolo by pre nich veľmi ťažké rozísť sa, ale možno to bude v tomto okamihu pre nich to najlepšie," povedal zdroj z ich okolia.

Jessica Caban, Bruno Mars (Zdroj: Profimedia)