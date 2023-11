Geissenovci si užívajú v púšti: Carmen predviedla svoju postavu v plavkách!

Carmen Geiss (Zdroj: Instagram)

O tom, ako vyzerá život slávnej nemeckej rodiny, sa už niekoľko rokov presviedčajú aj slovenskí diváci. Zábery z ich dobrodružstiev navyše pravidelne zverejňujú aj na sociálnych sieťach, kde majú množstvo fanúšikov.

Aktívnou je v tomto smere hlavne Carmen, ktorá zdieľa svoje fotografie takmer každý deň. Okrem toho však ukazuje aj detaily zo svojho súkromia a najnovšie na svojom Instagrame predviedla svoju postavu v čiernych plavkách.

Na záberoch z púšte sa objavila spoločne so svojím manželom a k príspevku napísala, že si to so svojou láskou náramne užila. Jej fotografie nakoniec ocenili aj komentujúci, ktorí vyzdvihli, že jej ani blížiaca sa 60-tka neubrala na kráse.

