Známemu hercovi (31) diagnostikovali NÁDOR na mozgu: Je veľký ako CITRÓN!

(Zdroj: Instagram B.C.)

Hviezda netflixového seriálu Tiny Pretty Things zverejnil mrazivú správu na sociálnej sieti Instagram. „Takže... Včera mi diagnostikovali glión najmenej 2. stupňa, čo je pomerne slušný nádor na mozgu. Bunky nádoru vznikajú priamo v mozgu, takže sa rakovina nešíri nikde inde v tele,“ informoval svojich priaznivcov Barton Cowperthwaite.

„Jediný spôsob liečby niečoho takého je operácia mozgu,“ pokračoval herec, ktorý napriek vážnosti situácie je stále veľmi pozitívne naladený. Tomu určite pomohol fakt, že lekári sú si istí, že budú schopní odstrániť väčšinu nádoru. „...po úspešnej operácii a nejakej rehabilitácii budem fungovať ako moje (úžasné, talentované, brilantné, veselé) ja,“ pokračoval.

(Zdroj: Instagram B.C.)

Herec je pripravený sa s chorobou popasovať a po hospitalizácii a liečbe sa čo najskôr vrátiť späť do bežného života. Spomínaná operácia by podľa jeho vlastných slov mala prebehnúť niekedy v strede alebo koncom budúceho týždňa. No nebude lacná. Bart preto na portáli GoFundMe založil zbierku s cieľom 50 tisíc dolárov, ktorá by mu pomohla so zaplatením zákroku.

Práve tam prezradil mrazivé detaily svojej choroby. „V podstate mám veľký nádor na pravom prednom laloku. Lekári hovorili, že je veľký asi ako citrón, a viete, ako sa hovorí - keď vám život dá citróny (nechajte si odstrániť nádor, aby ste mohli), spravte si limonádu!“ napísal na portáli.