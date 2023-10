Hviezdna kráska vyvetrala prsia: Hore BEZ a... Divé maky cez BRADAVKY!

Maura Higgins (Zdroj: Profimedia)

O modelke sme na Topkách písali aj približne pred rokom, keď priznala, že kvôli svojej nepozornosti poriadne hazardovala so zdravím a životom. Celé tri mesiace mala totiž v sebe zabudnutý menštruačný tampón a privodila si syndróm toxického šoku. Keď jej ho lekár našiel, mala ho prilepený na krčku maternice.

No a tentokrát modelka púta pozornosť opäť, no tentokrát, našťastie, len svojim outfitom. Bývalá hviezda reality šou Love Island dorazila na boxerský západ KSI vs. Tommy Fury v Manchesteri v skutočne odvážnych šatách. Doslova vyvetrala svoje prsia, ktoré zahalila len do priehľadnej sieťky, no a cez bradavky mala nalepené len veľké červené divé maky.

(Zdroj: Profimedia)