SMUTNÉ svedectvo o chorom Bruceovi Willisovi: Nehovorí... Úplne stratil radosť zo života!

Bruce Willis (Zdroj: SITA)

Život Brucea Willisa je od oznámenia jeho zdravotných problémov zahalený rúškom tajomstva. Jediným zdrojom informácií bola jeho rodina. Najnovšie sa však o jeho stave rozhovoril aj jeho priateľ, režisér a producent Glenn Gordon Caron, ktorý ho pravidelne navštevuje. Jeho slová však nie sú veľmi povzbudivé.

„Vnímam, že tak prvé tri minúty vie, kto som. Príliš nehovorí. Býval vášnivým čitateľom a nechcel, aby to niekto vedel, ale teraz nečíta,“ prezradil pre portál Page Six. „Keď som s ním, viete, že je to stále Bruce a ste vďační, že tam je, ale radosť zo života je preč,“ pokračoval Caron, ktorý sa Willisa snaží navštevovať každý mesiac.

Medzi bývalými manželmi - Demi Moore a Bruceom Willisom panujú dobré vzťahy.

„Pokiaľ ste niekedy trávili čas s Bruceom Willisom, vedeli ste, že nie je nikto, kto by mal väčšiu radosť zo života ako on. Jednoducho zbožňoval každé ráno sa prebudiť a snažil sa žiť život naplno, ale teraz žije ako keby za nejakou sieťou,“ opísal režisér. Napriek tomu bol vraj herec rád, keď sa dozvedel, že seriál Mesačný svit sa znovu objaví na stanici Hulu.

„Viem, že je naozaj šťastný, že sa šou opäť vysiela, aj keď mi to nemôže povedať. Keď som s ním trávil čas, hovorili sme o tom a viem, že je nadšený,“ dodal tvorca seriálu, v ktorom Bruce stvárnil úlohu súkromného detektíva.

Bruce Willis, Emma Heming (Zdroj: SITA)